Vinculan al padre del recién nacido abandonado en Hermosillo; la madre está bajo resguardo

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó este viernes que un juez de control dictó auto de vinculación a proceso y prisión preventiva justificada en contra de Julio y/o Julio César 'N', señalado como presunto responsable de los delitos de violencia familiar y homicidio infantil. Los hechos se registraron en un campo agrícola ubicado en el municipio de Hermosillo y la investigación se mantiene en curso.

Tras el análisis de las pruebas integradas en la carpeta de investigación, la autoridad judicial consideró que existen elementos suficientes para sujetar a proceso al acusado, estableciendo un plazo de 3 meses para el cierre de la investigación complementaria. La prisión preventiva fue confirmada debido a la gravedad de los delitos y al riesgo que representa el acusado para la víctima y para el desarrollo adecuado del proceso penal.

De acuerdo con la imputación presentada por el Ministerio Público, los hechos ocurrieron entre el 16 y el 19 de enero de 2026. Durante ese periodo, el señalado habría ejercido diversas conductas de control y violencia física y psicológica en contra de su pareja sentimental, una mujer de origen indígena cuya identidad se mantiene reservada. Según las indagatorias, dichas acciones se dieron en un contexto de relación de confianza y dependencia, lo que colocó a la víctima en una situación de vulnerabilidad.

La investigación establece que el imputado presuntamente suministró medicamentos a la mujer sin su consentimiento, con el objetivo de interrumpir su embarazo. Como consecuencia de ello, se habría provocado un parto anticipado no planeado, generando complicaciones graves en el recién nacido, entre ellas asfixia perinatal y sepsis. El neonato falleció el 20 de enero de pasado, de acuerdo con los dictámenes médicos incorporados al expediente.

Los peritajes permitieron identificar que la madre del menor es originaria de la región de Los Altos de Chiapas, hablante de lenguas Tzeltal y Tzotzil, y que se encontraba en Sonora sin redes de apoyo cercanas, con un alto grado de aislamiento social y dependencia económica. Los informes psicológicos y de trabajo social señalan que la víctima vivía en un entorno marcado por desigualdad, barreras lingüísticas y violencia de género que influyó de manera directa en los hechos investigados.

uD83DuDEA8 Policías municipales de Hermosillo, Sonora, rescataron a un bebé recién nacido que fue abandonado en un terreno baldío en un viñedo del poblado Miguel Alemán, durante la madrugada de este lunes.



uD83DuDCDD Gerardo Moreno pic.twitter.com/NQVJAvA3N6 — Sofía García Guzmán (@SofiGarciaMX) January 19, 2026

Le provocó el parto

Asimismo, las evaluaciones indican que la mujer expresó de forma reiterada su intención de continuar con el embarazo y ejercer su maternidad. No obstante, fue sometida a presiones constantes por parte de su pareja, quien presuntamente aprovechó las condiciones de vulnerabilidad para administrarle fármacos bajo engaños, señalándole que eran para aliviar el dolor. Actualmente, la víctima recibe atención y acompañamiento por parte del Centro de Atención a Víctimas (Cavid) y de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (Ceeav).

De acuerdo con los reportes, presenta un estado emocional afectado, con síntomas depresivos y episodios de angustia asociados al duelo y a la violencia sufrida. Finalmente, la Fiscalía informó que las líneas de investigación permanecen abiertas, ya que no se ha descartado la posible participación de una tercera persona en los hechos, particularmente en lo relacionado con el traslado del bebé al lugar donde fue localizado. Estas diligencias continuarán como parte de la investigación complementaria para el esclarecimiento total del caso.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora