Adolescente de solo 15 años tiene sorpresivo parto en casa de Mexicali; su bebé nació sano

Mexicali, Baja California.- El equipo de paramédicos de la Cruz Roja de Mexicali brindó apoyo durante un nacimiento ocurrido de imprevisto en la ciudad fronteriza. Una menor de solo 15 años de edad dio a luz a un varón, en un hecho que requirió la presencia y el auxilio de los socorristas. Al brindar la ayuda necesaria en el sitio, se logró que el proceso transcurriera de la mejor manera posible, priorizando siempre la seguridad de la madre y su pequeño hijo.

Luego de realizar una valoración de salud, se determinó que tanto el recién nacido como la joven madre se encontraban en excelentes condiciones. El niño mostró una vitalidad notable desde sus primeros minutos de vida. Para asegurar un seguimiento adecuado, ambos fueron llevados al Hospital Materno Infantil. En este centro de salud, el personal médico continuó con los cuidados pertinentes para que la recuperación de madre e hijo.

La Cruz Roja de Mexicali señaló que estas labores dependen en gran medida de la generosidad de la población.

Cabe recordar que un caso similar ocurrió hace unos días en Sonora. Durante los primeros días de este año 2026, la delegación de la Cruz Roja en la comunidad de Bacobampo demostró una vez más la capacidad de respuesta y preparación de su personal al atender un parto a bordo de una de sus ambulancias. El suceso tuvo lugar este jueves 8 de enero, marcando el primer acontecimiento de este tipo para la institución en el presente año.

Todo sucedió cuando la unidad de emergencias SON-163 realizaba el traslado de una paciente en labor de parto. Durante el trayecto, los Técnicos en Urgencias Médicas (TUM) a cargo evaluaron la situación y determinaron que el nacimiento era inminente, concluyendo que no sería posible arribar a un hospital antes del alumbramiento. Ante este escenario, se prepararon y recibieron al bebé en la unidad, quien llegó al mundo en buen estado de salud.

