Agresión armada moviliza a las autoridades al sur de Ciudad Obregón; hay un hombre lesionado

Ciudad Obregón, Sonora.- Un hombre resultó lesionado por proyectiles de arma de fuego tras ser blanco de un ataque armado directo ocurrido la tarde de este sábado 24 de enero en las inmediaciones de la colonia Cuauhtémoc Cárdenas, ubicada en el sector suroeste de Ciudad Obregón. El hecho violento fue reportado al número de emergencias 911 y generó un fuerte despliegue de corporaciones policiales y militares en el área.

De acuerdo con los testimonios recogidos, la agresión sucedió sobre las calles Heberto Castillo, entre Patria y Tréboles. Cerca de las 18:00 horas, los servicios de emergencia recibieron la alerta de una persona herida en la vía pública, justo frente a un parque público del sector. Según los datos obtenidos, varios sujetos armados abrieron fuego contra el masculino para después emprender la huida con rumbo desconocido.

De momento no se tienen noticias sobre el paradero de estas personas o las características del vehículo que utilizaron para escapar. Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios al afectado. Tras esto, lo subieron a una ambulancia para realizar su traslado a un hospital para su atención médica. Hasta ahora, se desconoce la identidad y el estado de salud de la víctima.

La escena del crimen quedó bajo el resguardo de lementos de la Secretaría de Marina (Semar), junto con integrantes de la Policía Estatal de Seguridad Pública y la Policía Municipal de Cajeme. Por su parte, los peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se encargaron de realizar el levantamiento de evidencias y de iniciar con las tareas de búsqueda de datos necesarias para esclarecer lo sucedido.

La escena del crimen quedó bajo resguardo de autoridades

A pesar de los recorridos de vigilancia realizados en las zonas aledañas por las corporaciones presentes, no se han reportado personas detenidas en relación con este suceso. Cabe mencionar que solo unos minutos antes sucedió otra agresión armada, pero en el lado opuesto de Ciudad Obregón. Un masculino fue asesinado a tiros cuando conducía un vehículo tipo sedán en el fraccionamiento Villas del Palmar.

Fuente: Tribuna del Yaqui