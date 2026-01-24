Alerta en Hermosillo: Volcadura de pipa de gas desata evacuación y movilización de autoridades

Hermosillo, Sonora.- Un accidente vehicular movilizó a los cuerpos de emergencia durante la tarde de este sábado 24 de enero en el sector oriente de Hermosillo. El percance, registrado en la colonia San Luis, provocó el despliegue de protocolos de seguridad preventiva en el que se realizó el desalojo de inmuebles cercanos y la restricción total del flujo vehicular en una de las arterias principales que conectan con la salida hacia el norte del Estado.

Afortunadamente, los informes confirman que no se registraron personas lesionadas tras el suceso, permitiendo que las labores se centraran exclusivamente en la mitigación de riesgos y el control de la escena. De acuerdo con los testimonios recabados en el lugar, el accidente ocurrió aproximadamente a las 12:40 horas sobre el bulevar Mazón López. Una pipa, perteneciente a la empresa Pagasa, quedó volcada sobre su costado entre las calles San Javier y Pima.

Debido a la proximidad del siniestro con el Hotel San Martín, las autoridades determinaron que era necesario poner a salvo a los huéspedes y trabajadores. Se estima que un grupo de entre 80 y 100 personas tuvo que abandonar el edificio de forma temporal para garantizar su integridad física mientras se realizaban las maniobras de auxilio. La presencia de un intenso olor a gas en los alrededores de una tienda de conveniencia cercana alertó a los ciudadanos y trabajadores del sector.

Ante la posibilidad de una fuga activa en el tanque de la pipa, el cuerpo de Bomberos de Hermosillo acudió para realizar las acciones pertinentes. Los elementos del departamento trabajaron en el sellado y aseguramiento del contenedor, logrando controlar cualquier emisión del fluido. Esta acción permitió que la situación se mantuviera bajo control, evitando complicaciones mayores relacionadas con el material inflamable que transportaba el camión.

Por su parte, el personal de Seguridad Pública Municipal implementó un operativo de vialidad, ya que el acceso hacia la Carretera Federal México 15 quedó obstruido por el vehículo accidentado y las unidades de rescate. Para evitar congestionamientos y facilitar el movimiento de las grúas de gran capacidad, se recomendó a los automovilistas utilizar rutas alternas. Aquellos conductores que pretendían viajar hacia el norte o ingresar a la ciudad fueron canalizados hacia la prolongación de la calle Morelos o el libramiento.

Aunque algunas versiones sugieren que una falla en el sistema de frenado pudo ocasionar que el chofer perdiera el control, serán las autoridades correspondientes quienes realicen el peritaje definitivo para establecer las causas del hecho y determinar las responsabilidades legales correspondientes. El operador de la unidad resultó ileso y permaneció en el sitio para colaborar con los reportes oficiales.

uD83DuDEA8 #AHORA | Se vuelca PIPA en bulevar Mazón al oriente de #Hermosillo; hay CIERRE TOTAL de la vialidad.



Elementos de seguridad y bomberos ya se encuentran en el sitio.



Información en desarrollo... pic.twitter.com/uP6ANIw2SL — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) January 24, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui