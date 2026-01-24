Así capturaron a presunto robacarros en Hermosillo; cayó en calles de la colonia El Sahuaro

Hermosillo, Sonora.- La mañana del pasado viernes 23 de enero de 2026, aproximadamente a las 10:00 horas, fue capturado un presunto robacarros por el grupo EsCuadrones de la corporación, en coordinación con la Policía Preventiva, luego de que la localización se lograra mediante labores de videovigilancia aérea. Los hechos se registraron en el cruce de las calles Lázaro Mercado y Chilpancingo, en la colonia El Sahuaro, ubicada en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

De acuerdo con información proporcionada por la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal, la unidad asegurada es de la marca Dodge, línea Durango, modelo 2011, de color guinda, la cual fue ubicada sobre la calle De los Maestros. En cuanto al presunto responsable, fue identificado como Juan Armando 'N', de 34 años de edad, quien fue detenido de manera inmediata y posteriormente puesto a disposición del Ministerio Público, donde se le señaló por el delito de robo de vehículo.

"Agentes preventivos se abocaron a la búsqueda e interceptaron al conductor a la altura de la avenida Culiacán para efectuar su detención", aseveró la dependencia estatal. En este medio de comunicación nos mantendremos atentos a cualquier actualización relacionada con el caso, ya que este tipo de ilícitos se han vuelto cada vez más frecuentes en la capital del estado, donde incluso en fechas recientes se han reportado robos cometidos con violencia.

En un hecho similar ocurrido en Ciudad Obregón, como oportunamente te informamos en TRIBUNA, Francisco Javier 'N', de 42 años de edad, fue vinculado a proceso y un juez de control le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, luego de ser detenido como presunto responsable de un robo registrado en una tienda de autoservicio ubicada en la avenida Itson y la calle Moisés Vázquez Gudiño, en la colonia Villa Itson.

Por otro lado, aunque en Hermosillo no se reportaron más robos durante la misma jornada, sí se registró un lamentable accidente, ya que la tarde de ayer una niña de siete años de edad resultó con lesiones de gravedad tras ser atropellada por un vehículo alrededor de las 15:00 horas, en la privada Santo Niño, localizada en la colonia Villa Verde. De acuerdo con los primeros reportes, la menor se encontraba jugando en el exterior de una vivienda cuando un automóvil Mazda 3 ingresó al patio frontal e impactó a la niña contra diversos objetos. Respecto a su estado de salud, en la última actualización se informó que permanece en condición reservada en el Hospital Infantil del Estado de Sonora.

