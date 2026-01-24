Balacera al norte de Ciudad Obregón: Ejecutan a conductor de automóvil en Villas del Palmar

Ciudad Obregón, Sonora.- Un nuevo episodio de violencia tuvo lugar en el sector noreste de Ciudad Obregón, dejando como saldo una persona fallecida en el fraccionamiento Villas del Palmar. Los hechos ocurrieron durante la tarde de este sábado 24 de enero, generando una movilización de los cuerpos de seguridad en las calles Real del Norte y Lázaro Cárdenas. De acuerdo con la información recabada, el ataque se registró aproximadamente a las 17:30 horas.

La víctima, un hombre cuya identidad no ha sido revelada, se desplazaba a bordo de un automóvil tipo sedán. Según las primeras versiones, sujetos armados que viajaban en otra unidad en movimiento le dieron alcance y comenzaron a disparar en repetidas ocasiones. En un esfuerzo por evitar la agresión, el conductor realizó maniobras de escape, pero perdió el control del vehículo y terminó dentro de un terreno baldío, donde finalmente la unidad se detuvo.

Socorristas de la Cruz Roja llegaron al lugar para brindar auxilio, sin embargo, al revisar al hombre que se encontraba frente al volante, confirmaron que ya había fallecido. El cuerpo presentaba diversas heridas producidas por proyectiles de arma de fuego que le causaron la muerte en el mismo sitio. Al poco tiempo, personas que afirmaron ser familiares del occiso se presentaron en la escena y realizaron el reconocimiento del cuerpo ante los agentes presentes.

La zona quedó bajo el resguardo de efectivos de la Secretaría de Marina (Semar), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal de Cajeme. Estas fuerzas de seguridad establecieron un perímetro de seguridad para facilitar las labores de los peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, quienes se encargaron de buscar evidencias y recolectar elementos útiles para esclarecer lo sucedido.

Autoridades y servicios de emergencia acudieron al sitio

Pese al despliegue de corporaciones de seguridad, no se ha logrado localizar a los agresores ni se cuenta con reportes de personas detenidas por este suceso. Una vez concluidas las tareas de campo, el personal del Servicio Médico Forense (Semefo) realizó el levantamiento del cuerpo y traslado a sus instalaciones para los procedimientos legales que marca la ley.

Fuente: Tribuna del Yaqui