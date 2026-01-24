Cae hombre en Hermosillo por romper restricción y amenazar con incendiar la casa de su hija

Hermosillo, Sonora.- Agentes de la Policía Municipal de Hermosillo realizaron la detención de un hombre en la colonia La Cholla, luego de que fuera señalado por amenazar con prender fuego a la vivienda de su propia hija, pese a contrar con orden de alejamiento. Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado sobre la calle Ventolera, sitio al que acudieron los uniformados para atender el reporte de una situación de violencia familiar.

Al llegar al lugar, los oficiales se entrevistaron con la parte afectada para conocer los detalles de lo sucedido y realizar las acciones de seguridad necesarias para proteger a los habitantes del inmueble. El señalado fue identificado como Francisco Javier 'N', de 46 años de edad. Según el informe de las autoridades, el incidente se registró cerca de las 16:20 horas. La víctima, una joven de 21 años, explicó a los oficiales que su padre llegó con actitud violenta.

Además, la mujer manifestó que cuenta con una orden de restricción vigente que prohíbe al hombre acercarse a ella, medida que fue ignorada por el ahora detenido al presentarse en el sitio y lanzar las amenazas de provocar un incendio, pór motivos que no fueron detallados. Ante el señalamiento directo y la verificación del incumplimiento de las medidas de protección, los policías municipales procedieron al arresto del individuo, quien no opuso resistencia.

Francisco Javier 'N' fue trasladado y presentado ante el Ministerio público, instancias que se encargará de realizar las investigaciones pertinentes sobre este caso de violencia y desacato judicial. Se espera que en las próximas horas se determine su situación jurídica conforme a los hechos narrados en el reporte oficial.

En otra noticia ocuirrida en Hermosillo, un accidente vehicular movilizó a los cuerpos de emergencia durante la tarde de este sábado 24 de enero en el sector oriente de la ciudad. El percance en el que una pipa de gas volcó en la colonia San Luis, provocó el despliegue de protocolos de seguridad preventiva en el que se realizó el desalojo de inmuebles cercanos y la restricción total del flujo vehicular en el bulevar Mazón López.

Fuente: Tribuna del Yaqui