Comparten ficha de búsqueda de Víctor Manuel Maurín Arvizu, desaparecido al norte de Sonora

Cananea, Sonora.- La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora emitió la ficha de búsqueda para localizar a Víctor Manuel Maurín Arvizu, un joven de 27 años de edad que se encuentra en calidad de desaparecido desde el pasado viernes 16 de enero de 2026 en el municipio de Cananea, Sonora. Hasta el momento se desconoce en qué sector fue visto por última vez, por lo que se solicita el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero.

De acuerdo con los datos proporcionados por la institución, Víctor Manuel es de nacionalidad mexicana, presenta una complexión delgada, mide aproximadamente 1.75 metros de estatura y pesa alrededor de 70 kilogramos. Además, el masculino presenta piel morena, cabello castaño oscuro, corto y crespo, así como ojos cafés medianos. También se especificó que tiene boca pequeña y labios delgados, características que podrían facilitar su identificación en caso de un avistamiento.

La @ComisionSonora solicita apoyo para localizar a VÍCTOR MANUEL MAURÍN ARVIZU. Cualquier información, al correo o teléfono: -comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx -66222297369 La información será usada de manera anónima", se puede leer en la publicación que compartió la dependencia estatal en sus redes sociales.

Con respecto a sus señas particulares, el organismo detalló que presenta varios tatuajes visibles: uno en el brazo derecho con la leyenda 'perdóname madre mía', otro en el hombro derecho con la imagen de la Santa Muerte y un tercero en la nuca con el logo de la marca Jordan, elementos distintivos considerados clave para su pronta localización. Colectivos de búsquedas también se han unido y difundido el caso de Maurín Arvizu.

Cualquier persona que cuente con información que lleve a la localización de Víctor Manuel Maurín Arvizu, la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora tiene habilitado el número telefónico 662 229 7369 y el correo electrónico comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx, recordando que cualquier dato puede ser clave. El colectivo Buscadoras Por La Paz Sonora indicó que vestía una chamarra color verde y pantalón de mezclilla deslavado.

Fuente: Tribuna del Yaqui