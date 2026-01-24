Confirman dos muertos y un detenido tras choque e incendio en carretera de Nogales, Arizona

Nogales, Arizona.- El Departamento de Seguridad Pública de Arizona (DPS) emitió un comunicado para confirmar el fallecimiento de dos personas tras el fuerte accidente vehicular ocurrido el pasado jueves 22 de enero. El suceso tuvo lugar en la carretera Interestatal 19, muy cerca de Nogales, Arizona, y dejó como saldo la captura de un hombre identificado como Adolfo H. S., a quien se le señala como el presunto responsable de los hechos.

Los reportes de las autoridades indican que el percance inició alrededor de las 15:48 horas. En ese momento, agentes de la Patrulla Fronteriza detectaron un vehículo tipo pickup y trataron de detener su marcha. El conductor del automóvil, lejos de obedecer las señales de las patrullas, decidió acelerar para darse a la fuga, iniciando así una persecución. Durante el intento de escape, el sujeto perdió el control de su unidad a la altura del kilómetro 12.

En su afán por huir de los oficiales, invadió el carril de sentido contrario, lo que provocó un choque frontal contra un vehículo marca Jeep que circulaba de manera habitual por la zona. La fuerza del golpe fue tal que uno de los autos estalló en llamas, lo que obligó a las corporaciones de seguridad a cerrar el paso vehicular en ese sector de la carretera durante un tiempo prolongado para permitir las labores de auxilio y contención del incendio.

A causa del impacto, los dos ocupantes del Jeep perdieron la vida en el sitio. Por el momento, las autoridades no han revelado los nombres de las víctimas, ya que se encuentran en el proceso de notificar lo sucedido a sus familiares. Por su parte, tras el choque, Adolfo H. S. bajó de su unidad y buscó escapar a pie. Sin embargo, los agentes lograron localizarlo y someterlo en el área de carga de un almacén cercano al punto del siniestro.

El detenido fue llevado a la cárcel del condado de Santa Cruz, Arizona. Ahí, quedó bajo custodia estatal y ahora encara un proceso legal que incluye cargos graves, tales como homicidio en primer grado y agresión agravada. El personal de seguridad continúa trabajando en el lugar para recabar todos los datos necesarios que ayuden a esclarecer la totalidad de lo sucedido en este trágico evento carretero.

Fuente: Tribuna del Yaqui