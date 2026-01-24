Cumple tres meses desaparecido: Sigue búsqueda de Antonio de Jesús Ruiz Soto en Empalme

Empalme, Sonora.- La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora difundió la ficha de búsqueda para solicitar apoyo de la ciudadanía en la localización de Antonio de Jesús Ruiz Soto, quien se encuentra en calidad de desaparecido desde el pasado 20 de octubre de 2025. De acuerdo con la información oficial, el hombre fue visto por última vez en el municipio de Empalme, específicamente en una zona conocida como La Atravesada, sin que hasta el momento se tenga conocimiento de su paradero.

Según los datos proporcionados por la dependencia estatal, Antonio de Jesús tiene 30 años de edad y es de nacionalidad mexicana. Con respecto a sus datos generales, la institución explicó que mide 1.70 metros aproximadamente y pesa alrededor de 80 kilogramos, por lo que se le considera de complexión mediana. Presenta piel blanca, cabello castaño oscuro, corto y ondulado, además de ojos cafés. boca grande y labios gruesos.

La Comisión de Búsqueda Para el Estado de Sonora solicita apoyo para localizar a ANTONIO DE JESÚS RUIZ SOTO. Cualquier información, al teléfono: -66222297369 La información será usada de manera anónima", se puede leer en la publicación que compartió la dependencia estatal en sus redes sociales.

La Comisión de Búsqueda Para el Estado de Sonora solicita apoyo para localizar a ANTONIO DE JESUS RUIZ SOTO.

Cualquier información, al teléfono:

-66222297369

La información será usada de manera anónima.#desaparecidos#ComisiónDeBúsqueda#Sonora #Empalme pic.twitter.com/5JpUHsZEY4 — Comisión de Búsqueda de Personas Sonora (@ComisionSonora) January 24, 2026

Entre sus señas particulares destacan varios tatuajes que pueden facilitar su identificación en caso de algún avistamiento: uno en la región posterior de la oreja derecha con la imagen de un alacrán, tatuajes en el pecho con las leyendas 'Rafaela' y 'Eleuterio', así como un tatuaje de un colibrí en el antebrazo derecho. Estos rasgos distintivos son clave para que la ciudadanía pueda reconocerlo y aportar información que lleve a su localización.

Cualquier persona que cuente con información relevante, la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora tiene habilitado la línea telefónica 662 229 7369 y el correo electrónico institucional comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx. Es importante mencionar que cada dato, por pequeño que parezca, puede resultar determinante en la búsqueda de Antonio de Jesús Ruiz Soto, además cada denuncia será tratada con estricta confidencialidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui