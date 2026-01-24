Detenidos presuntos integrantes de célula delictiva dedicada a la extorsión en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), a través de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), cumplimentó tres órdenes de aprehensión en contra de presuntos integrantes de una célula delictiva, que es señalada por el delito de extorsión agravada y que presuntamente opera en Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme.

Según el boletín informativo difundido por la dependencia estatal, los detenidos fueron identificados como Ángel Jaciel 'N.', de 18 años de edad; Jesús Abdiel 'N.', de 36 años; y Carlos Anselmo 'N.', de 20 años. Una vez ejecutadas las órdenes judiciales por los agentes ministeriales, los supuestos delincuentes quedaron a disposición de las autoridades competentes y fueron recluidos en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de la localidad.

De acuerdo con el resultado de las investigaciones correspondientes, los hechos ocurrieron el pasado lunes 12 de enero de 2026, cuando los hombres involucrados acudieron a una tienda de abarrotes ubicada sobre el bulevar Hermanos Talamante, en donde intentaron obligar al propietario a vender cigarros de procedencia ilícita. Derivado de la negativa por parte de la víctima, uno de los individuos realizó detonaciones de arma de fuego en el lugar.

Posteriormente, los sospechosos escaparon a bordo de un automóvil Kia Forte color gris. Ángel Jaciel 'N.' y Jesús Abdiel 'N.' fueron detenidos en flagrancia por personal de la AMIC en calles de la colonia Ramiro Valdez. Como parte de las acciones, los elementos policiacos aseguraron un arma de fuego, cargadores, cartuchos útiles, artefactos ponchallantas y envoltorios con narcótico, los cuales también quedaron a disposición de las instancias competentes.

Por su parte, Carlos Anselmo 'N.' fue aprehendido a través de un cateo realizado de manera conjunta entre la AMIC y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en la colonia Jardines del Valle, en donde también aseguraron a otras personas e incautaron armas, chalecos tácticos y un vehículo con reporte de robo. La FGJES reiteró "su compromiso de combatir frontalmente la extorsión, desarticular células delictivas y salvaguardar la seguridad de comerciantes y ciudadanía".

Fuente: Tribuna del Yaqui