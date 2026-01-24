Detienen a sujeto implicado en asesinato de la familia encontrada calcidana en Michoiacán

Morelia, Michoacán.- Las tareas de vigilancia y seguimiento realizadas por diversas corporaciones de seguridad permitieron la captura de un hombre señalado como el posible autor del fallecimiento de tres personas, integrantes de un mismo núcleo familiar que residía en la ciudad de Morelia. Esta acción se concretó tras el esfuerzo conjunto de la Fiscalía de Michoacán, en colaboración con las autoridades de Morelos y el apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital del país.

El uso de herramientas de inteligencia y el análisis de datos criminales fueron fundamentales para localizar al sujeto fuera del territorio michoacano. El detenido, identificado como Alfredo M. R., de 45 años de edad, mantenía un vínculo de parentesco con los afectados, pues se tiene conocimiento de que era primo de las víctimas. Su localización ocurrió en el estado de Morelos, específicamente en las cercanías de un establecimiento de hospedaje denominado Hotel 3 Cielos, situado en la localidad de Tequesquitengo.

Según los reportes de las corporaciones involucradas, el individuo se había trasladado a esa entidad federativa con el objetivo de ocultarse y evitar la acción de la justicia tras los hechos ocurridos en días pasados. Este caso inició con la búsqueda de Anayeli 'N', Víctor 'N' y la menor Megan 'N', de 12 años de edad. La familia había sido reportada como no localizada en la capital de Michoacán, lo que activó las labores de rastreo correspondientes. El desenlace se conoció cuando se localizaron restos humanos en una zona cercana a la Autopista de Occidente, dentro de los límites del municipio de Zinapécuaro.

El hallazgo se registró el pasado sábado 17, cuando personas que transitaban por la vía México-Morelia-Guadalajara notaron la presencia de restos a la altura del kilómetro 190, en las proximidades del poblado de Ucareo. Los cuerpos se encontraban en condiciones críticas debido a que fueron expuestos al fuego mediante el uso de neumáticos, lo cual dificultó las tareas de reconocimiento en un primer momento. Además, las labores periciales detectaron que las tres personas presentaban lesiones provocadas por proyectiles de arma de fuego, lo que permitió establecer que se trató de un hecho violento.

Debido al estado en que se encontraban los restos, la identificación no pudo realizarse de manera pronta. Fue necesario que el personal técnico de la Fiscalía General del Estado de Michoacán aplicara diversos estudios de genética y análisis de ADN para dar certeza a la identidad de los fallecidos. Tras varios días de trabajo en los laboratorios, los resultados obtenidos el pasado jueves permitieron confirmar que los restos hallados en Zinapécuaro pertenecían a los tres miembros de la familia desaparecida en Morelia.

Tras cumplirse la orden de aprehensión en Morelos, Alfredo M. R. fue trasladado este sábado hacia el Centro de Readaptación Social “David Franco Rodríguez”, ubicado en el municipio de Charo, Michoacán. En este recinto, el imputado permanecerá bajo resguardo mientras se inicia el proceso ante un juez de control, quien será el encargado de determinar su situación jurídica. La Fiscalía continúa con la integración de los datos en la carpeta de investigación para establecer con claridad cómo sucedieron los hechos y asegurar que se aplique el peso de la ley conforme a los estatutos vigentes.

