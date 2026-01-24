Dictan sentencia a pareja de narcomenudistas en Guaymas; les hallaron 53 envoltorios de droga

Guaymas, Sonora.- Una sentencia de 4 años de prisión fue dictada en contra de dos personas adultas tras comprobarse su participación en actividades relacionadas con el narcomenudeo en la ciudad de Guaymas. El fallo judicial establece que Daniela 'N' y Félix Alejandro 'N', ambos de 45 años de edad, deberán cumplir esta condena en el Centro de Reinserción Social al quedar plenamente demostrada su responsabilidad legal en delitos contra la salud.

El proceso judicial avanzó con paso firme luego de que se presentaran las pruebas necesarias ante el juez correspondiente. Durante el desarrollo de las distintas etapas legales, se acreditaron los elementos que vinculan a los ahora sentenciados con la posesión de sustancias prohibidas, lo que finalmente llevó a la resolución definitiva durante la audiencia de individualización de la pena, donde se confirmó el tiempo que ambos pasarán en reclusión.

Los pormenores del caso señalan que los hechos ocurrieron el 24 de julio de 2025, alrededor de las 11:00 horas. La ubicación exacta donde se registró la conducta delictiva fue una vivienda situada en la Calle 3, en las inmediaciones de la Avenida III, del fraccionamiento Bicentenario, del mencionado Puerto. En dicho sitio, la pareja fue sorprendida en posesión de diversos paquetes que contenían sustancias ilícitas.

En total, las autoridades contabilizaron 53 envoltorios de plástico de una hierba verde y seca con las características propias de la marihuana. Estas evidencias fueron fundamentales para que el órgano jurisdiccional determinara la culpabilidad de los involucrados, ya que la cantidad y la forma de presentación del producto indicaban una clara intención de venta, lo cual es una infracción a los códigos vigentes en el estado de Sonora.

Finalmente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) reiteró que estas acciones forman parte de una estrategia continua para combatir la distribución de drogas en las colonias de la entidad. El objetivo de estos resultados es garantizar la tranquilidad de las familias sonorenses y asegurar que quienes afecten la salud pública enfrenten las consecuencias legales mediante investigaciones bien fundamentadas y un ejercicio efectivo de la ley.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora