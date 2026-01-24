Disparó contra una persona en Sinaloa en 2024 y fue capturado en Sonora más de un año después

Agua Prieta, Sonora.- Este sábado 24 de enero de 2026, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó la detención de un sujeto identificado como Herik Edel 'N', de 43 años de edad, quien era buscado por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. El individuo fue finalmente aprehendido el pasado jueves 22 de enero de 2026, en la avenida 15, colonia Ejidal 2, en la ciudad de Agua Prieta, Sonora.

De acuerdo con información extraoficial, al detenido se le investiga por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio en grado de tentativa, con las agravantes de premeditación y ventaja, cometido en el municipio de Ahome, Sinaloa. Los hechos se registraron el 25 de diciembre de 2024, alrededor de las 11:00 horas, cuando presuntamente el sujeto arribó a bordo de una camioneta al domicilio de la víctima.

Según las indagatorias, el ahora detenido disparó en al menos tres ocasiones con un arma de fuego desde el interior del vehículo contra una persona cuya identidad no ha sido revelada, logrando herirla en ambas piernas. Tras cometer la agresión, huyó del lugar y permaneció prófugo hasta que recientemente fue ubicado por las autoridades. Cabe señalar que hasta el momento se desconocen mayores detalles sobre la víctima; no obstante, este medio de comunicación se mantendrá atento ante cualquier información adicional que pudiera surgir.

Detuvieron a presunto delincuente

La dependencia estatal precisó que la captura de Herik Edel 'N' se llevó a cabo en estricto cumplimiento del mandamiento judicial correspondiente, con apego al debido proceso y al respeto de los derechos humanos. Asimismo, reiteró su compromiso de continuar con las acciones para combatir los delitos en la entidad, los cuales, como te informamos en TRIBUNA, incluyen homicidios, robos y privaciones ilegales de la libertad.

"El detenido se encuentra en traslado a la ciudad de Hermosillo, Sonora, quedando a disposición de la autoridad competente, en espera de ser entregado a elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, quienes realizarán su traslado a dicha entidad para la continuación del procedimiento legal", señala un fragmento del comunicado difundido por la Fiscalía de Sonora.

Fuente: Tribuna del Yaqui