Evacúan a 130 personas tras INCENDIO en bodega de solventes que operaba SIN PERMISOS en Ecatepec (FOTOS)

Ecatepec, Estado de México.- La noche del pasado viernes 23 de enero de 2026 se registró un intenso incendio en una bodega de pinturas y solventes, localizada en la colonia Villas de Guadalupe Xalostoc, en el municipio de Ecatepec, Estado de México. Durante varios minutos, la presidenta municipal de Ecatepec de Morelos, Azucena Cisneros Coss, estuvo informando sobre el siniestro a través de sus redes sociales oficiales.

De acuerdo con fuentes oficiales, el siniestro mantuvo en alerta a las autoridades por al menos tres horas, ya que diversas corporaciones de emergencia participaron en las labores para sofocar las llamas. Incluso fue necesario evacuar a aproximadamente 130 familias, quienes fueron trasladadas a un albergue habilitado para su resguardo. Entre los cuerpos de auxilio que acudieron al lugar se encontraban bomberos de Ecatepec, Coacalco, Tultitlán, Chalco, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, así como de la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, además de personal de Protección Civil Estatal.

Afortunadamente, pese al fuerte susto que se llevaron los vecinos de la zona, no se reportaron personas lesionadas ni víctimas mortales. No obstante, en este medio de comunicación nos mantendremos atentos a cualquier actualización, ya que lo último que informó la alcaldesa fue que el incendio había sido controlado: "Al momento reportamos que el incendio ha sido controlado. Agradecemos a todo el personal del municipio de #Ecatepec que trabaja por la seguridad de las y los vecinos. Seguimos informando".

Más de 130 evacuados

Cabe destacar que el Ayuntamiento de Ecatepec informó que el inmueble donde ocurrió el incidente operaba de manera clandestina. Esta información fue confirmada por Jesús Clara González, director de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec, quien señaló que la bodega no contaba con razón social. Presuntamente, en el lugar se elaboraban mangueras de poliducto sin contar con los permisos legales correspondientes, motivo por el cual se procedió a la colocación de sellos de suspensión.

Azucena Cisneros Coss

"En las labores participaron bomberos de 10 municipios y personal de Protección Civil. Como medida preventiva, cinco adultos y dos menores de edad fueron trasladados a la Base de Bomberos Xalostoc, habilitada como albergue, mientras se mantiene la valoración de riesgos en la zona. Asimismo, se estableció un cerco de seguridad con el apoyo de corporaciones de los tres órdenes de gobierno", aseveró la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec.

uD83DuDEA8?? Exhortamos a la población NO acercarse a la zona, permitir el libre tránsito de los cuerpos de emergencia y atender las indicaciones de las autoridades. Pedimos mantenerse informados únicamente por canales oficiales. pic.twitter.com/2E67Zl6pSX — Azucena Cisneros (@azucenacisneros) January 24, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui