Fin de la búsqueda: Tras días de angustia, localizan a Baudel Manzanares López en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora informó la localización con vida de Baudel Manzanares López, quien contaba con reporte de desaparición en el municipio de Hermosillo, Sonora. De acuerdo con la información oficial, el hombre había sido visto por última vez el pasado sábado 17 de enero de 2026, lo que activó los protocolos de búsqueda correspondientes hasta dar con su paradero.

Según la ficha de búsqueda con número de expediente SG/CBPESON/031/2026, Baudel fue descrito como una persona de piel morena clara, complexión mediana, estatura aproximada de 1.75 metros y un peso cercano a los 90 kilogramos. La dependencia estatal detalló que presenta cabello rapado, ojos cafés pequeños y boca mediana con labios medianos. Su ausencia fue difundida a través de los canales institucionales para solicitar el apoyo de la ciudadanía.

La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora informa que, BAUDEL MANZANARES LOPEZ fue localizado con vida. 'Toda persona tiene un hogar, ayudémosle a regresar'". se puede leer en la publicación que compartió la dependencia estatal a través de sus redes sociales oficiales.

La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora informa que, BAUDEL MANZANARES LOPEZ fue localizado con vida.

“Toda persona tiene un hogar, ayudémosle a regresar”.#Localizadoconvida pic.twitter.com/8tAJRBXWjt — Comisión de Búsqueda de Personas Sonora (@ComisionSonora) January 23, 2026

Con respecto a sus señas particulares, la Comisión de Búsqueda indicó que el masculino presenta un tatuaje a color del escudo de Superman en el brazo izquierdo, así como un lunar o verruga pequeña en el labio superior izquierdo de la boca. Además, en la ficha correspondiente se indicó que Baudel es conocido socialmente con el apodo de 'El Chino'. Luego de cinco días reportado como desaparecido, el hombre de 47 años de edad fue localizado sano y salvo.

Las autoridades no dieron a conocer mayores detalles sobre las circunstancias de su localización, pero confirmaron que fue encontrado con vida, por lo que el reporte fue desactivado oficialmente. La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora agradeció la colaboración de la ciudadanía y recordó que cuenta con la línea telefónica 662 229 7369, así como el correo electrónico comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx, para realizar cualquier denuncia.

Fuente: Tribuna del Yaqui