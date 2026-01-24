Fiscalía de Michoacán catea 19 inmuebles tras captura del 'Botox', exlíder de Los Blancos de Troya

Apatzingán, Michoacán.- La tarde del pasado viernes 23 de enero de 2026, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informó que se cumplimentaron 19 órdenes de cateo en la localidad de Cenobio Moreno, ubicada en el municipio de Apatzingán, Michoacán. Dichas diligencias se realizaron en diversos inmuebles presuntamente vinculados a César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias El Botox, exlíder del grupo criminal conocido como Los Blancos de Troya.

En estas acciones participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, así como personal de las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa) y de Seguridad y Protección Ciudadana federal (SSPC), además de efectivos de la Guardia Nacional (GN). Durante los cateos se aseguraron diversas drogas, cartuchos útiles y equipos de radiocomunicación, los cuales quedaron a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.

De esta manera, entre lo asegurado se encuentran dosis de una sustancia granulada con características similares a la metanfetamina, hierba seca con las propiedades propias de la marihuana, así como cartuchos útiles calibre 7.62. En nuestro medio de comunicación nos mantendremos atentos a cualquier actualización que pudiera surgir en las próximas horas, por lo que, en caso de registrarse nuevos datos, se dará a conocer toda la información en TRIBUNA.

Las autoridades encontraron drogas

Cabe destacar que El Botox era considerado un objetivo prioritario para las autoridades debido a su presunta participación en diversas actividades delictivas, entre ellas el delito de extorsión en agravio de productores del sector citrícola de la región de Apatzingán. Asimismo, al señalado se le relaciona con el homicidio del presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, Bernardo Bravo.

Apoyamos a la @FiscaliaMich en la cumplimentación de 19 órdenes de cateo en Cenobio Moreno, municipio de Apatzingán en inmuebles presuntamente vinculados a César Alejandro “N”, alias “El Botox”, en un despliegue donde también participaron @Defensamx1, @SSPCMexico y @GN_MEXICO_. pic.twitter.com/Gaef2bqJ5S — SSP MICHOACÁN (@SSeguridad_Mich) January 23, 2026

Cabe señalar que su captura se llevó a cabo el jueves 22 de enero de 2026, hecho que fue confirmado por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch. El detenido contaba con varias órdenes de aprehensión en su contra y se presume que en su momento mantuvo vínculos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización que ha sido relacionada con el Cártel de Sinaloa e incluso con el Cártel del Milenio.



Fuente: Tribuna del Yaqui