(FOTOS) Incendio en la Catedral de Puebla fue provocado; autoridades religiosas confirman acto vandálico

Puebla, Puebla.- Durante la madrugada de este sábado 24 de enero de 2026 se registró un intenso e impactante incendio en una de las puertas de acceso de la Catedral de Puebla, inmueble que es importante destacar fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1987. La movilización de las autoridades se dio alrededor de las 03:00 horas, luego de que se alertara a diversas corporaciones policiacas y de emergencia.

El siniestro ocurrió específicamente en una de las puertas de madera de la Catedral de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción y, afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas ni víctimas mortales. Entre los primeros respondientes se contó con la participación de personal de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, en conjunto con Bomberos del Estado y Protección Civil municipal.

Comunicado

Durante la mañana, la Arquidiócesis de Puebla se pronunció sobre el hecho a través de un comunicado oficial en el que, además de lamentar los actos vandálicos, ofreció detalles de lo ocurrido, situación que generó indignación entre los feligreses. En redes sociales, varios creyentes expresaron su molestia por la falta de respeto hacia un recinto sagrado, mientras que otros solicitaron un mayor reforzamiento de la seguridad en este tipo de espacios.

Boletín

De acuerdo con la información disponible, dos sujetos que hasta el momento de la elaboración de esta nota no han sido localizados, ingresaron aproximadamente a las 02:00 horas al atrio de la Catedral tras brincar las rejas del lado del Zócalo. Posteriormente, habrían provocado el incendio al prender fuego a una de las puertas. En este medio de comunicación nos mantendremos atentos a cualquier actualización relacionada con el caso.

COMUNICADO | Sobre los actos vandálicos sufridos en la Catedral de Puebla. pic.twitter.com/ruPluXvLWR — Arquidiócesis Puebla (@Arqui_Puebla) January 24, 2026

Finalmente, la Arquidiócesis agradeció la pronta intervención de las autoridades para sofocar el incendio e hizo un llamado a la ciudadanía a ser "artesanos de la paz" y de la "reconciliación". Asimismo, compartieron una frase de reflexión: "La Puerta Santa que abrimos es signo de la misericordia de Dios que nos acoge y nos perdona". De igual manera, exhortaron a mostrar mayor consideración, respeto y, sobre todo, cuidado hacia la iglesia.

