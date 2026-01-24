Fuego consume vivienda por completo en San Luis Río Colorado; habitantes lograron evacuar

San Luis Río Colorado, Sonora.- Un fuerte incendio ocurrió la tarde de este sábado 24 de enero en San Luis Río Colorado. Poco después de las 12:00 horas, se generó un reporte sobre una vivienda en llamas en la colonia Residencias, ubicada en la zona norte de la ciudad. El punto exacto del incidente se situó en el cruce del callejón Revolución y la calle 19, donde la magnitud del evento alertó a los vecinos de la zona.

Al llegar al sitio, los integrantes del Departamento de Bomberos se encontraron con que El fuego ya había tomado fuerza dentro del inmueble, generando una densa columna de humo que podía verse desde varios puntos de la ciudad. Según los testigos, las llamaradas alcanzaron una altura cercana a los 3 metros, lo que aumentó la dificultad de los esfuerzos para apagar el fuego y evitar que se extendiera a propiedades vecinas.

Para garantizar la seguridad de los habitantes y permitir que los equipos de emergencia trabajaran sin contratiempos, elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) se encargaron de resguardar el perímetro. El paso quedó restringido mientras se realizaban las labores de extinción en el lugar. Tras un tiempo de labor constante, los bomberos lograron controlar la situación y sofocar el fuego por completo.

Lamentablemente, la estructura de la casa sufrió daños totales y fue consumida por completo. A pesar de la gravedad de los daños materiales, se confirmó que no hubo personas lesionadas ni víctimas mortales tras este suceso. Hasta el momento, se sabe que el fuego se originó en el interior de la vivienda, aunque las causas exactas que provocaron el inicio del incendio todavía no han sido aclaradas por las autoridades.

La casa quedó completamente destruida por las fuertes llamas

Otro trágico incendio

Cabe recordar que hace solo unos días, un lamentable hecho se registró en el sector sureste de San Luis Río Colorado. Se trata de un incendio que consumió una vivienda, resultando en el fallecimiento de dos hermanos con dispacidad que se encontraban en el interior del inmueble. El suceso movilizó a diversas corporaciones de emergencia, seguridad pública y autoridades municipales, quienes acudieron al lugar para atender la situación.

