Impactante explosión de pipa con gasolina en Querétaro; conductor quedó calcinado tras el siniestro

Querétaro, México.- La noche del pasado viernes 24 de enero de 2025, un trágico incidente dejó graves consecuencias en la localidad de Pie de Gallo, perteneciente a la delegación Santa Rosa Jáuregui, en el municipio de Querétaro. De acuerdo con reportes de medios locales, se registró una fuerte e impactante explosión de una pipa cargada con gasolina, la cual dejó como saldo una persona sin vida y varios lesionados.

De hecho, una vez que los cuerpos de emergencia y las autoridades policiacas arribaron al sitio, ubicado cerca de la carretera Querétaro–San Luis Potosí, encontraron el cuerpo del conductor completamente calcinado y, a pocos metros, a otra persona con lesiones de gravedad. Asimismo, según información difundida por Milenio, se presume que podría haber más personas heridas; sin embargo, hasta el momento de la elaboración de esta nota no se han dado a conocer mayores detalles al respecto.

"A través del reporte a la línea única de emergencias 911, por la aparente explosión de una unidad tipo autotanque, se activaron los servicios de emergencia, seguridad y protección civil. En el lugar no se localizó fuego activo, por lo que aparentemente se trató de una deflagración provocada por la acumulación de vapores", compartió Protección Civil del Municipio de Querétaro a través de sus redes sociales.

Una persona perdió la vida

En lo que respecta a la víctima que continúa luchando por su vida, se informó que fue trasladada de manera urgente a un hospital, donde su estado de salud fue reportado como delicado, debido a las quemaduras que presenta en diversas partes del cuerpo. En este medio de comunicación nos mantendremos atentos ante cualquier información adicional que pudiera surgir, ya que hasta el momento no se ha precisado si la pipa transportaba el combustible de manera legal o ilegal.

Cabe destacar que la zona fue acordonada y entraron en acción peritos forenses, quienes se encargaron del levantamiento del cuerpo y de la recolección de indicios en el lugar de los hechos. Actualmente, la Fiscalía General del Estado de Querétaro se encuentra a cargo de la investigación para esclarecer lo ocurrido, así como para determinar las causas exactas del siniestro y realizar el deslinde de responsabilidades correspondientes.



Fuente: Tribuna del Yaqui