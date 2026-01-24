Menor intoxicado es hospitalizado tras ingerir unas pastillas para la presión arterial en Nogales

Nogales, Sonora.- En un hecho registrado el pasado jueves 22 de enero de 2026, un adolescente de 14 años de edad fue trasladado de urgencia al Hospital General Zona 5, ubicado en la colonia Siglo XXI de la ciudad fronteriza de Nogales, Sonora, después de presentar una intoxicación por consumo de medicamentos, así lo informó la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Se reportó que la víctima se encuentra estable y bajo supervisión médica.

De acuerdo con el informe presentado por las autoridades municipales, los hechos ocurrieron a las 12:34 horas aproximadamente, cuando el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5) alertó a elementos de la Policía Municipal para trasladarse al citado nosocomio, en donde se registró el ingreso de un menor de edad intoxicado. A su llegada, los agentes se entrevistaron con la madre del afectado, cuya identidad se mantiene reservada.

La mujer dijo que se encontraba en su domicilio ubicado en la colonia Luis Donaldo Colosio, cuando su hijo la abordó y se disculpó con ella luego de haber ingerido alrededor de diez pastillas utilizadas para el control de la presión arterial. Cuando se le cuestionó el motivo por el que tomó esa decisión, el adolescente explicó que lo hizo con la intención de experimentar la sensación de estar bajo los efectos de la sustancia.

Derivado de esta situación, la fémina lo trasladó por sus propios medios al referido centro hospitalario para que reciba atención médica especializada. A su ingreso, el menor fue valorado por el personal médico, quien declaró que se encuentra fuera peligro, aunque permanecerá bajo la supervisión de los especialistas para descartar alguna complicación. Autoridades reiteraron la importancia de supervisar el acceso de niñas, niños y adolescentes a medicamentos.

En otro caso similar ocurrido en Nogales, dos jóvenes de 25 años fueron ingresados en estado crítico en el Hospital Centro Médico. Personal médico confirmó que ambos presentaban síntomas compatibles con una sobredosis por opioides y se les administró naloxona. Pese a los esfuerzos, Kevin A. fue declarado sin vida, mientras que Alberto E. permanece intubado y bajo vigilancia intensiva. La Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se hace cargo de la investigación.

Fuente: Tribuna del Yaqui