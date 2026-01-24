Ofrecen recompensa de 100 mil pesos por acusado de feminicidio en Michoacán; habría sustraído a su hijo

Morelia, Michoacán.- La tarde del pasado viernes 23 de enero de 2026, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán ofreció una cuantiosa recompensa de 100 mil pesos a quien proporcione información que permita dar con el paradero de un presunto feminicida, identificado como René García Ramírez. El sujeto es acusado de privar de la vida a su expareja, Ana Gabriela 'T', así como de sustraer a su hijo de dos años de edad, en hechos ocurridos en la ciudad de Jacona de Plancarte.

De acuerdo con la carpeta de investigación, la víctima, de 38 años de edad, fue localizada sin signos vitales en la sala de su domicilio, ubicado en la colonia Nueva España. El cuerpo presentaba una lesión producida por proyectil de arma de fuego, además de huellas visibles de asfixia. Presuntamente, fueron los propios familiares de la mujer quienes señalaron como principal sospechoso al hombre con el que la hoy occisa mantuvo una relación sentimental.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, las autoridades no han logrado ubicar al señalado, ni se tiene información certera sobre el paradero del menor. En este medio de comunicación nos mantendremos atentos a cualquier actualización relacionada con el caso, ya que desde el día de ayer comenzaron a difundirse de manera oficial los datos de René García, con el objetivo de agilizar su localización y esclarecer los hechos.

En la ficha emitida por la Fiscalía estatal se detalla que la persona que aporte información veraz podrá hacerse acreedora a la recompensa de 100 mil pesos. Asimismo, se incluye la descripción física del individuo, quien tiene 44 años de edad, es de complexión robusta, tez blanca, cabello negro y corto, orejas pequeñas, frente mediana y ancha, ojos medianos color café, nariz mediana de base regular, bigote y barba tipo candado, estatura aproximada de 1.60 metros y no presenta tatuajes.

"La información podrá ser proporcionada de manera directa ante la Agencia de Investigación Criminal de la FGE, a través del correo electrónico oficial de recompensas: recompensas@fiscaliamichoacan.gob.mx, o mediante la línea telefónica 800 890 81 06, habilitada para tal efecto, garantizando en todo momento la confidencialidad del informante", enfatizó la dependencia en una publicación difundida en X (antes Twitter).

