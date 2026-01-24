Terror en Mexicali: Dejan cabeza humana dentro de cubeta por fuera de estación de Policía

Mexicali, Baja California.- La Fiscalía General del Estado de Baja California confirmó que este sábado 24 de enero se localizaron restos humanos dentro de una cubeta y una manta con mensajes de advertencia en la colonia Villas del Sol, en la ciudad de Mexicali. El hallazgo ocurrió alrededror de las 9:30 horas en una parque ubicado en el cruce de la calle Madrid y la calzada del Sol, en las proximidades de una caseta de vigilancia de la Policía Municipal.

En un inicio, los reportes mencionaron la presencia de una lona con amenazas dirigidas a integrantes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Poco después, se confirmó que dentro de un contenedor de basura se hallaba la parte superior del cuerpo de una persona. El texto encontrado, que llevaba la firma de una organización delictiva, contenía señalamientos directos contra mandos de seguridad y funcionarios de Gobierno.

En el mensaje se les acusa de tener vínculos con grupos rivales, específicamente con la facción conocida como Los Rusos. Agentes municipales llegaron al sitio para asegurar el perímetro y permitir el comienzo de las tareas de recolección de evidencia. Tras retirar los objetos, las corporaciones desplegaron recorridos de vigilancia en los alrededores, mientras que el material quedó bajo el resguardo de la fiscalía estatal para su análisis.

Este suceso se suma a la situación que enfrenta la Policía de Mexicali. Recientemente, se informó que existen alrededor de 20 expedientes abiertos contra elementos de la corporación por su posible participación en casos de desaparición forzada y otros actos ilícitos graves. Hasta ahora, las autoridades no han emitido una postura sobre las acusaciones vertidas en el mensaje, centrando sus esfuerzos en las labores para identificar a la víctima.

