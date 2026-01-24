Tras enfrentamiento armado en Tecate, caen seite gatilleros, entre ellos un menos de edad

Tecate, Baja California.- Las labores de vigilancia en las zonas rurales de Baja California resultaron en un enfrentamiento armado en el municipio de Tecate, donde siete personas terminaron bajo custodia tras un intercambio de disparos en la región serrana. El escenario de estos hechos fue el área conocida como Rancho El Cuchumá, un punto caracterizado por su terreno difícil acceso y su proximidad con el muro fronterizo de Estados Unidos.

En este sitio, los agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana realizaban recorridos de prevención cuando fueron sorprendidos por un grupo de civiles que portaban armas de fuego. Al verse bajo ataque, los uniformados repelieron la agresión y buscaron resguardo mientras solicitaban el apoyo de otras corporaciones de seguridad. Ante este llamado, se sumaron a las tareas de búsqueda y captura los elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina.

La presencia de estas fuerzas permitió establecer un cerco en la zona para evitar que los atacantes lograran escapar. Como consecuencia de este despliegue, se logró la captura de seis hombres en el perímetro del rancho. Un séptimo integrante del grupo intentó evadir a las autoridades mexicanas cruzando hacia el territorio de los Estados Unidos. Sin embargo, la comunicación constante que existe entre las agencias de seguridad de ambos países permitió que el personal estadounidense lograra ubicar y retener al sospechoso.

Esta acción conjunta permitió completar el grupo de personas señaladas por participar en la agresión contra los agentes estatales. Los detenidos fueron identificados como Jhony 'N', de 21 años; Jesús Ernesto 'N', de 32; Luis Alfredo 'N', de 20; Hermilo 'N', de 45; Brian 'N', de 22; Mario Alexis 'N', de 21, y un joven de 17 años llamado Kalher 'N'. Los informes indican que los sujetos provienen de diversas regiones del país, como Sinaloa, Querétaro, Chihuahua, Nayarit y la entidad local, Baja California.

Durante la inspección del sitio y del equipo que tenían en su poder, las autoridades aseguraron un total de nueve armas de fuego largas y dos cortas. También se encontraron múltiples cargadores y una cantidad considerable de cartuchos útiles. Respecto al transporte que utilizaban, se confiscó un vehículo de la marca KIA, el cual presentaba un reporte de robo vigente al momento de ser verificado. Todo el material recolectado y los individuos involucrados fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

