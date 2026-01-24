(VIDEO) Sujetos armados interceptan y 'levantan' a joven afuera de domicilio al sur de Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- Durante la noche del viernes 23 de enero de 2026 se reportó la privación ilegal de la libertad de un joven, quien se encontraba a las afueras de un domicilio del fraccionamiento Santa Teresa, el cual se sitúa al sur de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Una cámara de vigilancia captó el momento exacto en el que dos sujetos armados arribaron a bordo de una motocicleta, para llevarse a la fuerza al afectado, identificado preliminarmente como Abraham 'N'.

De acuerdo con información recabada por medios locales, vecinos de la zona reportaron los hechos a través de las líneas de emergencias del 911, señalando que dos personas desconocidas, que viajaban en una motocicleta color rojo, interceptaron al masculino sobre la calle Santa Rosa de Lima y, a punta de pistola, lo obligaron a subirse a una de las unidades para luego huir del lugar. Cabe mencionar que otra persona los iba escoltando a bordo de otro vehículo ligero.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Santa Rosa de Lima, donde la víctima permanecía fuera de un domicilio cuando fue interceptado por dos sujetos que arribaron al lugar a bordo de una motocicleta. Según el informe preliminar, los individuos descendieron de la unidad y, portando un arma de fuego, amenazaron al joven para obligarlo a subir a la motocicleta, en la que posteriormente se retiraron con rumbo desconocido", explicó el portal de noticias Los Noticieristas.

uD83DuDEA8 “Levantan” a joven uD83DuDC64 afuera de su domicilio uD83CuDFE0 en Santa Teresa, al sur de Mazatlán uD83DuDCCDhttps://t.co/563hvtDdjx



?? Hombres armados a bordo de una motocicleta lo hicieron subir a la unidad para retirarse del lugar rápidamente, escoltados por otro motociclista. pic.twitter.com/ljkHFcq4EP — Línea Directa Portal (@linea_directa) January 24, 2026

Luego de recibir el reporte, elementos de la Policía Municipal de Mazatlán se movilizaron al lugar y desplegaron un operativo en áreas aledañas, pero no obtuvieron resultados positivos. Extraoficialmente se dijo que la víctima vestía playera de color blanco, gorra verde, pantalón de mezclilla negro y sandalias al momento de ser 'levantado'. Trascendió que los responsables se retiraron por la calle Santa Anna para perderse en el camino.

Por su parte, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa se encargó de realizar las primeras indagatorias del caso para integrar la carpeta de investigación. Hasta el momento, las autoridades competentes no han difundido los datos generales del joven secuestrado. Se espera que, en las próximas horas, familiares acudan a interponer la denuncia formal y se emita la ficha de búsqueda correspondiente para localizar al individuo.

¡Anoche!

MOTOCICLISTAS ARM@D0S PR!V@N DE LA L!B3RT@D A J0VEN EN FRACCIONAMIENTO SANTA TERESA



La noche de ayer viernes, un j0v3n fue pr!v@d0 de la l!b3rt@d por sujetos arm@d0s que arribaron a bordo de dos motocicletas.#Mazatlán #SantaTeresa #ReporteCiudadano #Sinaloa #Hechos pic.twitter.com/UbuvCuVqjh — El Editor MZT Informativo (@EditorMzt) January 24, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui