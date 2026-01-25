Ahorcó, apuñaló y huyó: Cae en Culiacán Adalberto 'N', acusado de tentativa de feminicidio en Guaymas

Hermosillo, Sonora.- Por presuntamente ahorcar y apuñalar a su pareja frente a sus hijos y, además, huir de Sonora para tratar de evadir la ley, Adalberto 'N' fue capturado en Culiacán, Sinaloa; esto gracias al trabajo conjunto de las autoridades. Así lo informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Mediante un comunicado, la FGJES señaló que la detención de Adalberto 'N' se dio en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, ya que el sujeto contaba con orden de aprehensión por el delito de feminicidio en grado de tentativa, cometido en el municipio de Guaymas. "Derivado del trabajo coordinado con la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, se ejecutó la orden de aprehensión en contra de Adalberto 'N' en la carretera 'El Ranchito', Costa Rica, en la colonia Primavera de la capital sinaloense", informa el comunicado de la FGJES.

Las autoridades de la FGJES informaron sobre la captura de un sujeto en Culiacán, Sinaloa

Los hechos se realizaron el pasado miércoles 21 de enero de 2026, cerca de las 6:30 horas; cabe señalar que los hechos por los cuales Adalberto 'N' está señalado datan de 2023, cuando presuntamente agredió físicamente a su pareja, ahorcándola con las manos, golpeándola y causándole lesiones con un arma blanca, además de amenazarla con privarla de la vida junto con sus hijos.

Tras esto, el sujeto habría dejado el municipio y el estado de Sonora para tratar de evadir la ley, pero gracias al trabajo coordinado de la FGJES junto con la institución de Sinaloa, se dio con el paradero de Adalberto 'N', efectuando así la orden de aprehensión en su contra.

En su comunicado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora reitera que no habrá refugio ni margen de impunidad para quienes atenten contra la vida y la integridad de las personas, y reafirma su compromiso de investigar, perseguir y llevar ante la justicia a los responsables de delitos de alto impacto, mediante el uso legítimo de la fuerza del estado y la permanente coordinación interinstitucional con autoridades de otras entidades del país. Se espera que más adelante, conforme lo permitan las investigaciones que las autoridades realizan, la FGJES dé a conocer más información relacionada con este caso.

#Seguridad | Ciudad Obregón: De CUATRO BALAZOS lo matan en la Real del Norte; sujeto es identificado, tenía antecedentes penales uD83DuDC64uD83DuDD2B??https://t.co/EUo7ZEi5GU — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 25, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui