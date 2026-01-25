Ataque armado desata pánico: De un balazo en la cabeza ejecutan a hombre en la Fovissste 2 de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Esta tarde de domingo 25 de enero de 2026 se registró un ataque armado que desató pánico y dejó como saldo un hombre sin vida, el cual habría recibido un disparo en la cabeza. Los hechos ocurrieron en la colonia Fovissste 2, al poniente de Ciudad Obregón.

De acuerdo con la información que se tiene hasta el momento de publicación de esta nota, el ataque se registró alrededor de las 16:45 horas, a un costado de las calles Otancahui y Laurel, donde el cuerpo del hombre quedó tendido en el suelo junto a un inmueble abandonado. Hasta el momento, el hombre permanece en calidad de desconocido, por lo que TRIBUNA estará al pendiente cuando se tengan más datos de la víctima mortal.

Tras el reporte al número de emergencias, el 911, paramédicos de la Cruz Roja de Ciudad Obregón acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria; sin embargo, al revisar al afectado, confirmaron que ya no contaba con signos vitales, debido a la herida producida por proyectil de arma de fuego en la cabeza.

Vecinos del sector señalaron que en ese punto suelen permanecer personas en situación de calle, por lo que no se descarta que la víctima fuera una de ellas, pero no hay nada confirmado. De manera extraoficial, se informó que el occiso sería un hombre de entre 30 y 35 años de edad, quien presuntamente vivía en condición de calle y frecuentaba el área cercana al Hospital General de Ciudad Obregón, ahora conocido como IMSS-Bienestar.

El lugar fue acordonado y resguardado por elementos de los tres niveles de gobierno, mientras que agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) realizaron las primeras diligencias en la escena. Asimismo, peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) llevaron a cabo el levantamiento de indicios, la toma de fotografías y la recolección de evidencias, con el fin de integrar una carpeta de investigación por este hecho violento.

En otra información, también del género policiaco, se informó que ya fue identificada la víctima del ataque armado registrado en la colonia Cuauhtémoc Cárdenas. Se trata de Francisco Javier C. F., de 25 años de edad, que perdió la vida a causa de un ataque armado registrado la noche del sábado 24 de enero de 2026. El violento hecho tuvo lugar en la colonia Cuauhtémoc Cárdenas, ubicada al surponiente de Ciudad Obregón.

