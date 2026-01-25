ATAQUE ARMADO en Santa María la Ribera termina con dos muertos y operativo de la SSC-CDMX

Cuauhtémoc, Ciudad de México.- La violencia se desató la noche de este sábado en inmediaciones de la colonia Santa María la Ribera, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc, en la zona centro de la Ciudad de México (CDMX). Elementos de diferentes órdenes del Gobierno desplegaron un operativo de seguridad luego de que se reportara un ataque armado que dejó dos víctimas mortales y tres detenidos.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la noche de este sábado 24 de enero de 2026, minutos después de las 21:00 horas, tiempo local, en el cruce de la avenida Ribera de San Cosme y la calle Nogal, en la colonia ya mencionada, donde se escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego que alertaron a vecinos y transeúntes. De inmediato se activó el Código Rojo, a lo que se movilizaron en la escena oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

El doble homicidio ocurrió la noche de este sábado. Foto: Facebook

En el sitio fueron localizados dos hombres con heridas de bala. Cuando socorristas los revisaron, confirmaron que estos ya no contaban con signos vitales, por lo que sus cuerpos quedaron cubiertos con una sábana azul.

Información preliminar señala que los agresores se desplazaban a bordo de una motocicleta. Presuntamente, se aproximaron a las víctimas y les dispararon en repetidas ocasiones para luego huir del lugar a alta velocidad.

Ante esto, personal de la SSC implementó un operativo de búsqueda apoyado por las cámaras de videovigilancia del C5, con el objetivo de ubicar a los responsables y seguir su ruta de escape. Como resultado del monitoreo, los sospechosos fueron localizados cuando ingresaron a una unidad habitacional en inmediaciones de la colonia Tlatelolco.

Durante la persecución, uno de los presuntos agresores abrió fuego contra los policías, quienes repelieron la agresión para salvaguardar su integridad. En el fuego cruzado, el atacante resultó herido por arma de fuego, mientras que otros dos sujetos fueron asegurados por las autoridades. La persona lesionada fue trasladada a un hospital bajo custodia policial, mientras que los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX).

En el lugar de los hechos, los uniformados aseguraron una motocicleta presuntamente relacionada con el ataque, además de indicios balísticos que serán integrados a la carpeta de investigación. La zona fue acordonada para permitir el trabajo de Servicios Periciales y evitar riesgos a la población.

Más tarde, personal de la FGJ-CDMX realizó el levantamiento de los cuerpos y el procesamiento de la escena, con el fin de recabar pruebas que permitan esclarecer el doble homicidio y determinar el móvil del ataque. Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado información oficial sobre la identidad de las víctimas ni de los detenidos.

Fuente: Tribuna del Yaqui