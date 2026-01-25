Ciudad Obregón: De CUATRO BALAZOS lo matan en la Real del Norte; sujeto es identificado, tenía antecedentes penales

Ciudad Obregón, Sonora.- Este sábado 24 de enero de 2026, TRIBUNA te informó de una agresión armada en la colonia Real del Norte donde una persona del sexo masculino fue asesinada a balazos; ayer no se tenía información sobre la víctima, pero este domingo 25 de enero de 2026 ya se confirmó la identidad del ahora occiso señalando que tenía antecedentes penales. Aquí la información.

Se trata de Lorenzo Isaías N., de 38 años de edad, según informaron fuentes oficiales, que fue asesinado ayer alrededor de las 18:00 horas sobre la avenida Real del Norte, en el cruce con Plutarco Elías Calles, donde vecinos del sector reportaron al número de emergencias múltiples detonaciones de arma de fuego, lo que generó una fuerte movilización de corporaciones policiacas y de auxilio.

Cabe señalar que al arribar al sitio, elementos de seguridad localizaron sin vida a un hombre a bordo de un vehículo Honda Accord color guinda, el cual presentaba varios impactos de bala. Paramédicos de la Cruz Roja de Ciudad Obregón que acudieron al lugar confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales, debido a las heridas producidas por proyectiles de arma de fuego.

De acuerdo con información recabada en el lugar de los hechos, Lorenzo Isaías había salido momentos antes de un domicilio ubicado en el sector cuando fue seguido por otro vehículo, presuntamente una camioneta de color gris. Metros más adelante, ya sobre un camino de terracería, se escucharon varias detonaciones, tras lo cual el hombre quedó sin vida dentro de su automóvil.

La zona fue acordonada por elementos de distintas corporaciones para preservar la escena del crimen, mientras personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) realizó el levantamiento de indicios. En el lugar fueron asegurados cuatro casquillos percutidos calibre 7.62×39, así como el vehículo y el cuerpo de la víctima, los cuales quedaron a disposición del Ministerio Público.

Las autoridades dieron a conocer que la persona asesinada contaba con antecedentes penales, ya que en el año 2023 fue procesado por delitos contra la salud, información que forma parte de las líneas de investigación que se analizan dentro de la carpeta correspondiente.

Fuente: Tribuna del Yaqui