Detienen a hombre por golpear a su madre y hermana en Nogales; las amenazó con un cuchillo

Nogales, Sonora.- En un hecho registrado durante el sábado 24 de enero de 2026, agentes de la Policía Municipal concretaron la detención de un hombre identificado como Gamaliel 'N', de 25 años de edad, quien es señalado de ejercer violencia familiar contra su propia madre y hermana en un domicilio de la colonia Altamira, la cual se ubica en el municipio fronterizo de Nogales, Sonora. El detenido quedó a disposición de las autoridades competentes para definir su situación legal.

De acuerdo con el informe oficial de Seguridad Pública Municipal, los hechos se registraron alrededor de las 15:49 horas, cuando el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Coordinación (C5) alertó a los agentes sobre un caso de violencia familiar en el citado asentamiento humano, donde se reportó que vecinos del sector tenía retenida a una persona. A su llegada, los oficiales encontraron a un grupo de ciudadanos, quienes señalaron la vivienda en la que ocurrió la agresión.

Una vez en el lugar de los hechos, los uniformados ingresaron a la residencia con la autorización de la reportante, identificada como la madre del sujeto, para efectuar la aprehensión. La denunciante señaló que, momentos antes, su hijo la agredió físicamente a ella y a su otra hija, por lo que se procedió con el arresto del individuo, quien en ese instante presentaba un comportamiento alterado, situación que era recurrente, según la declaración de la madre.

Detienen a hombre por agredir a su madre y hermana en la colonia Altamira de Nogales, Sonora.

Además, la afectada indicó que Gamaliel 'N' intentó atacarlas con un cuchillo, al mismo tiempo que profería amenazas de muerte, por lo que dijo temer por su integridad física. Una vez que culminada la detención, los oficiales presentaron al masculino ante el Centro de Atención Temprana con detenido, junto al objeto punzocortante asegurado. Las autoridades locales determinarán la situación jurídica del señalado, conforme a los debidos procedimientos legales.

En otro caso de violencia registrado el pasado lunes 19 de enero del 2026 en Nogales, un hombre identificado como Miguel R. 'N', de 31 años de edad, fue detenido por supuestamente amenazar con quemar a su abuela y desacatar una orden de protección vigente, en un caso que tuvo lugar en la colonia Esperanza. Elementos de seguridad intervinieron en la situación, asegurando al sujeto y luego lo puso a disposición de las instancias competentes.

Fuente: Tribuna del Yaqui