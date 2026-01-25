Ejecutan con disparos de armas largas a mujer que jugaba maquinitas en Tlaquepaque, Jalisco

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.- La noche del sábado 24 de enero de 2026, una mujer fue asesinada a balazos mientras jugaba maquinitas en la colonia Las Juntitas, la cual se ubica en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. La agresión directa se registró en una tienda de abarrotes que se encuentra en el cruce de las calles Gómez Farías y Vicente Guerrero, por lo que el caso está siendo investigado como feminicidio por la Fiscalía del Estado de Jalisco.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario Guadalajara, testigos oculares explicaron que un grupo de sujetos armados irrumpieron en el establecimiento a bordo de un vehículo particular. En el lugar, los gatilleros descendieron de la unidad con armas largas y, sin mediar palabra, dispararon en repetidas ocasiones contra la fémina de 40 años de edad. Trascendió que los responsables huyeron con rumbo hacia la carretera a Chapala.

Vecinos del sector reportaron detonaciones de arma de fuego a través de las líneas de emergencias del 911, por lo que se desplegó un intenso operativo de seguridad. Elementos de la Policía Municipal de San Pedro Tlaquepaque se presentaron en el lugar de los hechos como primeros respondientes, donde confirmaron el violento hecho. Los uniformados procedieron a acordonar y resguardar el perímetro para preservar la escena del crimen.

Minutos más tarde, paramédicos de la Cruz Verde Marcos Montero acudieron al llamado y valoraron a la víctima, confirmando que ya no contaba con signos vitales. Los socorristas explicaron que la hoy occisa presentaba múltiples impactos de proyectil de arma de fuego, principalmente en el cráneo y en la zona del tórax. Efectivos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional (GN) se sumaron a las diligencias correspondientes en el área.

Versiones extraoficiales señalan que residentes de la zona sacaron a la expareja sentimental de la víctima mortal de su domicilio, a quien posteriormente golpearon tras señalarlo como presunto autor intelectual del asesinato. Una vez concluidas las pesquisas, el Ministerio Público ordenó el traslado del cadáver a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicarán las respectivas pruebas forenses.

