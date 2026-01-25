Ejecutan a hombre en calles del norte de Culiacán; sujetos armados lo bajaron de su automóvil

Culiacán, Sinaloa.- La noche del sábado 24 de enero de 2026, un hombre de aproximadamente 35 años de edad fue ejecutado a balazos en calles del fraccionamiento La Puerta, perteneciente al sector Santa Fe, al norte de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Los informes preliminares señalan que la víctima mortal se movilizaba a bordo de un automóvil particular, cuando fue interceptado y bajado a la fuerza por sujetos armados que lo privaron de la vida.

Según información proporcionada por medios locales, los hechos se registraron alrededor de las 20:00 horas, cuando las líneas de emergencias del 911 recibieron el reporte sobre una persona con impactos de bala que estaba tirada sobre el bulevar Calzada del Ecuador, entre las calles Los Portones y Polo Norte. El hoy occiso se encuentra en calidad de desconocido, pero trascendió que era de complexión robusta y vestía playera en tono claro y pantalón oscuro.

De acuerdo al reporte de testigos, fue después de las 20:00 horas de este sábado cuando sujetos desconocidos bajaron a un hombre de un vehículo sobre bulevar Calzada del Ecuador, entre las calles Los Portones y Polo Norte y lo ejecutaron a balazos", detalló el portal de noticias Los Noticieristas.

Después de ser alertados, elementos del Ejército Mexicano se trasladaron al sitio y localizaron a un masculino tendido sobre la carpeta asfáltica, corroborando que ya no contaba con signos vitales. Tras constatar el homicidio, los uniformados procedieron a acordonar y resguardar el perímetro, para luego notificar a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa. Personal de la Dirección General de Investigación Pericial se encargó de los trabajos de campo.

Por su parte, policías de investigación cumplieron con las averiguaciones previas para esclarecer los hechos y determinar la identidad del o los posibles responsables. Una vez concluidas las pesquisas en el lugar de los hechos, la autoridad competente ordenó el levantamiento y traslado del cadáver hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la autopsia de ley y quedará a la espera de ser identificado oficialmente.

