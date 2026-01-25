Era Emmanuel Alexander: Ejecutan a menor que viajaba en su bicicleta al poniente de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- La tarde de este domingo 25 de enero de 2026, un menor de edad fue ejecutado a balazos cuando se desplazaba a bordo de una bicicleta por calles de la colonia San Rafael, ubicada en el sector poniente de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Los reportes preliminares indican que el fallecido fue interceptado por al menos un hombre armado, quien accionó su arma de fuego corta en múltiples ocasiones y posteriormente huyó del lugar con rumbo desconocido.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, los hechos se registraron poco antes de las 16:40 horas, cuando las líneas de emergencias del 911 recibieron el reporte sobre una persona con lesiones provocadas por proyectil de arma de fuego, la cual se encontraba sobre la calle Pedro de Montoya, entre Álvaro Núñez de Vaca y Francisco Vázquez de Coronado. De forma preliminar, el hoy occiso fue identificado como Emmanuel Alexander 'N.', de 16 años.

Las autoridades informaron que la víctima fue identificada en el lugar del asesinato con el nombre de Emmanuel Alexander, de 16 años de edad, y al momento de la agresión tripulaba una bicicleta tipo montaña de color negro con gris y presentó múltiples impactos de arma de fuego en distintas partes del cuerpo", detalló el portal de noticias Los Noticieristas.

uD83DuDEA8uD83DuDE94| Un joven fue ejecutado a balazos cuando circulaba en una bicicleta sobre una de las calles de la colonia San Rafael, #Culiacán. pic.twitter.com/dBgL2YcO9a — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) January 25, 2026

En respuesta al llamado ciudadano, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y elementos del Ejército Mexicano se movilizaron al lugar de los hechos, donde confirmaron la presencia de un masculino de aspecto joven, quien presentaba múltiples lesiones por disparos de arma de fuego. Los uniformados constataron que el individuo ya no contaba con signos vitales, por lo que procedieron a delimitar y resguardar el perímetro.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa llegó al sitio para dar fe de los hechos. Peritos de la Dirección General de Servicios Periciales llevaron a cabo los trabajos de campo, incluido el levantamiento de indicios balísticos y la toma de evidencia fotográfica. Una vez concluidas las pesquisas para integrar la carpeta de investigación, el cadáver fue retirado hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).

Fuente: Tribuna del Yaqui