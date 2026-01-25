FUERTE accidente e INCENDIO en la México-Cuernavaca deja cuatro muertos y 11 heridos

Huitzilac, Morelos.- Durante la noche de este sábado 24 de enero de 2026, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Morelos, así como personal de la Guardia Nacional, desplegaron un amplio operativo de emergencia en la Carretera Federal México-Cuernavaca, luego de que se reportara un fuerte accidente entre un autobús de pasajeros y un vehículo particular. El siniestro derivó en un incendio y dejó varias personas sin vida y múltiples lesionados.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron este sábado, alrededor de las 22:00 horas, tiempo local, en el kilómetro 046+300 de la Carretera Federal México-Cuernavaca, a la altura del poblado de Tres Marías, en el municipio de Huitzilac. En ese punto, un automóvil particular y un camión de servicio público colisionaron de frente. Tras el impacto, ambas unidades comenzaron a incendiarse.

Al lugar acudieron de inmediato elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México (CDMX), quienes confirmaron el fallecimiento de al menos cuatro personas que se encontraban en los vehículos involucrados. Las labores se concentraron en la sofocación del fuego, la mitigación de riesgos y la recuperación de los cuerpos, ya que las unidades quedaron completamente calcinadas.

Más tarde, Protección Civil del estado de Morelos informó que su personal operativo trabajó de manera coordinada con elementos de Protección Civil municipal, bomberos de Cuernavaca y de la CDMX, así como con la Guardia Nacional y paramédicos de la Cruz Roja delegación Morelos. En el sitio también se brindó atención prehospitalaria a los lesionados.

De manera preliminar, las autoridades señalaron que 11 personas resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital General de Zona número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Cuernavaca, donde permanecen bajo observación médica. Hasta el momento, no se ha dado a conocer información oficial sobre la identidad, edad o estado de salud detallado de las víctimas y de los pasajeros del autobús.

La Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) inició las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades. Imágenes difundidas por Protección Civil muestran que, tras el impacto, solo quedaron las estructuras metálicas de las unidades, mientras que en videos captados por automovilistas se observa que las llamas alcanzaron varios metros de altura, propagándose hacia la zona boscosa.

Derivado del accidente, la carretera federal México-Cuernavaca permaneció cerrada en su totalidad durante aproximadamente seis horas. El primer reporte oficial se registró a las 22:42 horas del sábado y fue hasta las 04:40 horas del domingo 25 de enero cuando la Guardia Nacional informó que la circulación se restableció de manera normal.

