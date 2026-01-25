Investigan tocamientos lascivos a mujer en Navojoa; denuncian omisión de la Policía Municipal

Navojoa, Sonora.- Después de una denuncia ciudadana que se difundió en redes sociales, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) abrió una carpeta de investigación por el delito de tocamientos en perjuicio de una mujer en el municipio de Navojoa, Sonora. La persona afectada, identificada como Aracely Vega, denunció que fue víctima de una agresión cuando caminaba por calles de la localidad y un sujeto realizó tal acción, para posteriormente huir del lugar.

De acuerdo con el boletín emitido, la dependencia estatal estableció contacto directo con la fémina de 33 años de edad, quien interpuso la denuncia correspondiente, con lo cual se inició formalmente con las investigaciones con perspectiva de género. En primera instancia, la afectada acudió a la sede de la Policía Municipal de Navojoa, no obstante, las autoridades locales no recibieron su reporte al no saber el nombre del posible responsable.

Según la denuncia de la víctima, los hechos se registraron el pasado viernes 23 de enero de 2026, cuando ella caminaba la acera de la calle No Reelección, entre Matamoros y Morelos, a la altura de una tienda Famsa que está situada en la colonia Reforma. En este punto, un masculino, cuya identidad aún se desconoce, quien vestía chamarra negra y pantalón de mezclilla, apareció y realizó tocamientos lascivos contra la fémina y luego se retiró del sitio.

La carpeta de investigación fue turnada al Centro de Atención Temprana (CAT), instancia que emitió una orden de investigación a la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) para esclarecer los hechos. Como parte de las diligencias, las autoridades van a revisar las cámaras de vigilancia de la zona para identificar al probable agresor sexual. La perjudicada fue canalizada para recibir atención psicológica especializada en el Centro de Atención a Víctimas del Delito (Cavid).

Finalmente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora reiteró su "compromiso de atender con perspectiva de género, garantizar el acceso a la justicia y dar seguimiento puntual a los delitos que atentan contra la integridad de las personas".

