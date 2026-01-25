La búsqueda acabó: Fue localizado menor de 16 años reportado como desaparecido en Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora confirmó la localización con vida de Eduardo Daniel Francisco Aldaco Velázquez, un joven de 16 años de edad que había sido reportado como desaparecido en el municipio de Cajeme, Sonora. De acuerdo con la información oficial, el menor fue visto por última vez el jueves 22 de enero de 2026, por lo que las autoridades activaron los protocolos de búsqueda, apelando a la colaboración ciudadana.

La ficha de búsqueda emitida previamente por la dependencia estatal fue actualizada con la leyenda de "LOCALIZADO CON VIDA", confirmando el resultado positivo de los trabajos realizados en la región, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias en las que fue encontrado. Eduardo Daniel Francisco fue descrito como una persona de complexión delgada, tez morena clara, con estatura aproximada a los 1.60 metros y un peso cercano a los 50 kilogramos.

La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora informa que, EDUARDO DANIEL FRANCISCO ALDACO VELAZQUEZ fue localizado con vida. 'Toda persona tiene un hogar, ayudémosle a regresar'", se puede leer en la publicación que compartió la institución a través de sus redes sociales.

Con respecto a sus señas particulares, el organismo detalló que presenta un tatuaje en el antebrazo derecho con la leyenda 'jacky1992', así como un lunar en el glúteo (sin especificar el lado) y otro lunar debajo del ojo derecho. Se continuarán los protocolos correspondientes para garantizar su bienestar y esclarecer los hechos relacionados con su ausencia. La Comisión de Búsqueda agradeció el respaldo de la ciudadanía por compartir la ficha y colaborar en la difusión del caso.

Las autoridades de Sonora exhortaron a la población a colaborar con cualquier información que pueda llevar a la localización de las personas con reporte de desaparición. En caso de tener datos que puedan ser determinantes, la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora tiene habilitada la línea telefónica 662 229 7369 y el correo electrónico comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx. Es importante mencionar que la participación ciudadana es fundamental para lograr resultados favorables.

