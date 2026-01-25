Pierde la vida joven atacado a balazos en el surponiente de Ciudad Obregón; ya fue identificado

Ciudad Obregón, Sonora.- Como Francisco Javier C. F., de 25 años de edad, fue identificado el joven masculino que perdió la vida a causa de un ataque armado registrado la noche del sábado 24 de enero de 2026. El violento hecho tuvo lugar en la colonia Cuauhtémoc Cárdenas, ubicada al surponiente de Ciudad Obregón, Sonora. La víctima requirió de su traslado a un centro hospitalario de la localidad, en donde posteriormente falleció al no superar las heridas de bala.

De acuerdo con reportes preliminares, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 18:40 horas, en la intersección de las calles Heberto Castillo y Patria 702, en el citado asentamiento humano. Trascendió de manera extraoficial que gatilleros desconocidos sorprendieron al afectado y le dispararon en repetidas ocasiones. Al verse en peligro, el individuo intentó buscar refugio y salió corriendo sobre la Heberto Castillo; sin embargo, fue alcanzado por una de las balas.

Una vez consumada la agresión, los responsables se dieron a la fuga con rumbo desconocido, sin que hasta el momento se tenga información clara sobre sus identidades y datos generales. Vecinos de dicha demarcación solicitaron apoyo a través de las líneas de emergencias del 911, por lo que elementos de seguridad y los cuerpos de auxilio se movilizaron a la ubicación. Paramédicos de Cruz Roja Mexicana le brindaron atención prehospitalaria al joven.

Joven muere tras ser atacado a balazos en la colonia Cuauhtémoc Cárdenas, al surponiente de Ciudad Obregón.

Posteriormente, los socorristas lo trasladaron de urgencia al Hospital General IMSS Bienestar, donde más tarde se reportó su lamentable deceso. Por su parte, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Policía Municipal de Cajeme hicieron acto de presencia en el lugar de los hechos, delimitando y resguardando el perímetro.

Personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se encargó de la recolección de indicios y de realizar las averiguaciones previas para integrar la carpeta de investigación. El caso fue turnado a las autoridades competentes, quienes trabajaban para esclarecer los hechos y determinar la identidad de los posibles responsables, por lo que se espera tener avances en los próximos días.

Fuente: Tribuna del Yaqui