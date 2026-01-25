Reportan la desaparición de un expolicía municipal en Ciudad Obregón; esto es lo que se sabe

Ciudad Obregón, Sonora.- Una denuncia ciudadana difundida en redes sociales alertó sobre la desaparición de José Ricardo Durán Lauterio, un presunto exelemento de la Policía Municipal de Cajeme que fue visto por última vez el sábado 24 de enero de 2026 en el sector poniente de Ciudad Obregón, Sonora. Su ausencia ha generado preocupación entre familiares, amigos y la comunidad en general, quienes se han sumado a la causa para dar con su paradero.

De acuerdo con la publicación realizada por el colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme A. C. y medios de comunicación locales, la última ubicación conocida fue en el fraccionamiento Torres de París, sin que hasta el momento se tengan mayores detalles sobre las circunstancias de su desaparición. Luego de perder contacto con José Ricardo, sus seres queridos recurrieron a las plataformas digitales para solicitar el apoyo de la ciudadanía para su pronta localización.

En los mensajes difundidos, se destaca la preocupación de su madre y de sus hijos, quienes mantienen la esperanza de que regrese con bien lo más pronto posible. A través de una publicación en su página oficial de Facebook, el colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme A. C. compartió el número telefónico 644 127 7784 para compartir cualquier dato que pueda ser determinante en la búsqueda del masculino, cuyos datos generales y señas particulares se desconocen hasta ahora.

En redes sociales se reportó la desaparición de José Ricardo Durán Lauterio.

Cabe mencionar que toda información será recibida de manera anónima y confidencial. Al cierre de esta publicación, ni la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora ni la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) se han pronunciado al respecto, por lo que se espera que en las próximas horas se emita la ficha de búsqueda, mientras continúan los esfuerzos ciudadanos para localizar a José Ricardo Durán Lauterio.

Localizan con vida a menor

En otro caso similar, la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora confirmó la localización con vida de Eduardo Daniel Francisco Aldaco Velázquez, un joven de 16 años de edad que había sido reportado como desaparecido en el municipio de Cajeme. La ausencia del menor se registró el pasado jueves 22 de enero de 2026, momento en el que las autoridades activaron los protocolos de búsqueda, exhortando a la colaboración ciudadana en el proceso.

