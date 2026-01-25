Se encuentra en Baja California: Buscan a la familia de un adulto mayor originario de Guaymas

Hermosillo, Sonora.- Autoridades de Sonora difundieron el caso de Rafael Ayala Martínez, un hombre de 66 años de edad que actualmente se encuentra en Rosarito, Baja California, con el objetivo de restablecer el contacto con sus seres queridos y garantizar su bienestar para que se pueda concretar el reencuentro con su familiares. De acuerdo con la información oficial, el individuo es de nacionalidad mexicana y también se indicó que nació el 24 de octubre de 1959.

Según los datos proporcionados por la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora, el sexagenario manifiesta ser originario de Guaymas, Sonora, además de señalar que su familia reside en el municipio de Empalme, ubicado en el mismo estado. Es por ello que se solicita el apoyo de la ciudadanía para difundir el caso de Rafael, en busca de que la información pueda llegar hasta sus seres queridos y se pueda llevar a cabo su reunificación familiar.

La @ComisionSonora solicita apoyo para localizar a la familia de RAFAEL AYALA MARTÍNEZ. Cualquier información, al teléfono: -6622297369 La información será usada de manera anónima", se puede leer en la publicación que, hace unos días, compartió la dependencia estatal a través de sus redes sociales oficiales.

En la ficha compartida por el organismo se detalló que tiene tez morena, con cabello corto y canoso; sin embargo, otras señas generales como estatura, peso y complexión no fueron especificados. Hasta el momento, no se han compartido mayores datos sobre su descripción física, así como de la razón por la que se encuentran en tierras bajacalifornianas, por lo que este reporte oficial se enfoca en solamente ubicar a sus familiares.

En caso de contar con información que pueda llevar a la localización de la familia de Rafael Ayala Martínez, la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora tiene habilitada el número telefónico 662 229 7369 y el correo institucional comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx, a fin de facilitar su pronta reunificación familiar. Cabe mencionar que cada dato, por pequeño que parezca, puede ser determinante en este caso.

Fuente: Tribuna del Yaqui