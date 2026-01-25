Sujeto interceptó a niña cerca de una escuela e intentó abusar sexualmente de ella en Durango

Santiago Papasquiaro, Durango.- Un hombre identificado como Tomás 'N.', de 40 años de edad, fue detenido al ser señalado de intentar ejercer abuso sexual en contra de una menor de 8 años en el municipio de Santiago Papasquiaro, Durango. Fuentes de seguridad indicaron que la aprehensión se efectuó gracias a un reporte ciudadano y la activación de un protocolo de localización, por lo que el caso fue turnado a la Fiscalía General del Estado (FGE), quien se encargará de definir la situación jurídica del sujeto.

De acuerdo con información proporcionada por El Sol de Durango, los hechos se registraron cuando la víctima salía de su centro educativo. Al momento de caminar por un terreno baldío cercano a la escuela, el individuo la interceptó e intentó agredir, es por ello que la niña comenzó a gritar para pedir auxilio. La madre de la pequeña, quien acudía al lugar para recoger a su hija, escuchó los llamados de la pequeña e ingresó al área señalada, logrando resguardar a la víctima.

La oportuna intervención de la fémina evitó que el suceso pasara a mayores, según lo explicado en el reporte preliminar de los hechos. Como resultado del actuar de la madre, el presunto agresor emprendió la huida del lugar y fue en ese momento cuando la mujer solicitó apoyo a través de las líneas de emergencias. Elementos policiacos, quienes realizaban recorridos preventivos en el sector, activaron un operativo en las zonas aledañas al centro escolar.

Detienen a presunto abusador sexual en Santiago Papasquiaro, Durango.

Como resultado de las acciones, los policías lograron ubicar y asegurar a Tomás 'N.', de quien se dijo que cuenta con domicilio en la colonia Altamira del mencionado municipio, quien al momento de los hechos se encontraba oculto en un predio que se sitúa cerca de la escuela a la que asiste la niña. El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, a fin de esclarecer los hechos y definir la situación jurídica del hombre.

Lo detienen a presunto extorsionador

En otro caso registrado en Durango, un hombre identificado como Andrés 'N.', de 48 años de edad, fue detenido en la ciudad de Gómez Palacio por su presunta responsabilidad en el delito de extorsión, ya que presuntamente se hacía pasar por servidor público y exigía pago de cuotas a comerciantes del Centro de la localidad. El sujeto fue trasladado a las instalaciones de la Vicefiscalía General del Estado de Durango, Región Laguna.

Fuente: Tribuna del Yaqui