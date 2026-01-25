Tragedia en Indios Verdes: Camión fuera de control atropella a mujer; la deja GRAVE

Ciudad de México.- Una noche que parecía transcurrir con normalidad en el norte de la Ciudad de México (CDMX) terminó en tragedia en uno de los paraderos más concurridos del país: Un camión de carga fuera de control se estrelló contra el paradero del Metro Indios Verdes, provocando un fuerte accidente que dejó a una mujer gravemente herida y generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

Los eventos ocurrieron la noche de este sábado 24 de enero de 2026, alrededor de las 22:00 horas, tiempo local, en el paradero de Indios Verdes, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM). De acuerdo con los reportes preliminares, el conductor de un camión de carga perdió el control de la unidad (por causas que aún son investigadas), lo que derivó en un choque contra dos autobuses de transporte público pertenecientes a la línea Elite.

Durante el percance, una joven mujer, hasta ahora no identificada, fue atropellada; quedó atrapada debajo del camión de carga durante varios minutos, mientras personal de Servicios de Emergencia realizaban maniobras especializadas para liberarla. Paramédicos y rescatistas trabajaron de forma coordinada para estabilizarla y trasladarla a un hospital, donde su estado de salud fue reportado como grave.

Al sitio también arribó personal de Protección Civil, elementos del heroico cuerpo de Bomberos y oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), quienes acordonaron la zona para facilitar las labores de rescate y evitar mayores riesgos para la ciudadanía.

Investigan presunto estado inconveniente del conductor

Testigos que se encontraban en el lugar señalaron que el conductor del camión de carga presuntamente se encontraba en estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancias psicotrópicas al momento del accidente. Esta versión ya es analizada por las autoridades correspondientes, quienes iniciaron las investigaciones para determinar la responsabilidad del chofer y esclarecer las causas exactas del siniestro.

De momento, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) no ha confirmado personas detenidas por este siniestro.

Fuente: Tribuna del Yaqui