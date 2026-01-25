Vinculan a proceso al 'Botox': Durante la madrugada de HOY ingresa al Penal del Altiplano

Almoloya de Juárez, Estado de México.- La noche del sábado 24 de enero de 2026, César Alejandro 'N', alias 'El Botox', identificado por autoridades federales como presunto líder criminal y extorsionador de limoneros en el estado de Michoacán, fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1 'El Altiplano', junto con sus dos escoltas. Esto ocurrió luego de que un juez federal los vinculara a proceso por diversos crímenes de alto impacto.

El traslado se realizó bajo un fuerte operativo de seguridad, debido a que las autoridades consideran que el imputado representa un alto riesgo, tanto por su presunta estructura criminal como por los cargos que enfrenta a nivel nacional e internacional.

'El Botox' y sus escoltas enfrentarán prisión preventiva en el penal del Altiplano. Foto: Twitter

¿Quién es 'El Botox' y por qué fue enviado al Altiplano?

César Alejandro 'N' es señalado como jefe de plaza en Michoacán del grupo criminal conocido como 'Los Blancos de Troya', organización vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), está relacionado con extorsiones sistemáticas a productores de limón, secuestros y homicidios.

Junto a él fueron procesados Eder 'N', alias 'El Greñas', y Esteban 'N', alias 'El Pánico', quienes fungían como sus escoltas. Los tres fueron detenidos el pasado 22 de enero en Buenavista, Michoacán, y permanecieron cerca de 60 horas bajo custodia federal antes de su audiencia inicial.

Delitos imputados y medida cautelar

Tras una audiencia de casi seis horas, el juez federal resolvió la vinculación a proceso y ordenó la prisión preventiva oficiosa en el penal de máxima seguridad del Edomex. A 'El Botox' y a Eder 'N' se les imputaron los siguientes delitos:

Delincuencia organizada con fines de cometer delitos contra la salud

Portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas

Posesión de cartuchos y cargadores de uso reservado

Delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio

En el caso de Esteban 'N', se le atribuyen los tres últimos cargos. El juez estableció un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.

Traslado en convoy blindado y operativo federal

El traslado al Altiplano se ejecutó a la 1:40 horas de este domingo 25 de enero, partiendo desde las instalaciones de la FGR en Paseo de la Reforma número 75, en la Ciudad de México (CDMX). El convoy estuvo integrado por más de una docena de unidades, entre ellas una Black Mamba Sandcat, un camión blindado 'Rino' de la Agencia de Investigación Criminal, al menos 15 camionetas tipo pick up, además de una ambulancia por previsiones médicas.

??uD83DuDEA8#ÚLTIMAHORA | Vinculan a proceso a 'El Bótox', líder del grupo criminal Los Blancos de Troya, acusado de delincuencia organizada, portación de armas de uso del Ejército y delitos contra la salud; será trasladado al Altiplano



pic.twitter.com/Ab85RxadLn — Mario C. Rodríguez (@Mario_CRM) January 25, 2026

Alrededor de las 3:30 horas, los tres detenidos arribaron al penal y fueron sometidos a revisión médica de protocolo, antes de ser asignados a sus celdas, donde permanecerán al menos medio año mientras continúa el proceso judicial. La defensa solicitó que “El Botox” fuera recluido en Michoacán, pero el juez negó la petición por razones de seguridad.

Fuente: Tribuna del Yaqui