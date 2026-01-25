Vinculan a proceso a hombre por conducir vehículo con reporte de robo en Magdalena de Kino

Magdalena de Kino, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó que, a través de un juez de control, se formuló la imputación y se dictó la vinculación a proceso para José Luis 'N.' por el delito de posesión de vehículo con reporte de robo, en un hecho registrado en el municipio de Magdalena de Kino, Sonora. La situación jurídica del individuo se definirá con base en los resultados de las indagatorias complementarias.

La parte defensora planteó la posibilidad de concretar de manera inmediata un acuerdo reparatorio; sin embargo, el Agente del Ministerio Público manifestó su desacuerdo al señalar que no se cuenta con la acreditación legal para disponer del bien involucrado, pues no existe constancia de un procedimiento sucesorio ni se ha demostrado la calidad de herederos de la víctima. Derivado de estas razones, la autoridad judicial determinó no autorizar el acuerdo propuesto.

Aunado a esto, se solicitó la prisión preventiva justificada por riesgo al considerar que la integridad de las víctimas indirectas podría estar en riesgo. No obstante, el juez descartó dicha medida, imponiendo medidas cautelares en libertad al imputado vinculado. De acuerdo con el resultado de la investigación correspondiente, los hechos se registraron el pasado lunes 19 de enero de 2026, cuando el imputado se movilizaba sobre la Carretera Federal 1040.

El sospechoso circulaba a bordo de una motocicleta Italika FT-125, la cual no contaba con placas de circulación. Una vez que las autoridades competentes intentaron verificar el número de serie, pudieron constatar que contaba con reporte de robo vigente, realizado desde el pasado 6 de enero de 2025, hace más de un año. La FGJES reiteró que "mantiene acciones permanentes para la investigación y persecución del delito de robo de vehículos, fortaleciendo la legalidad y la protección del patrimonio de las y los sonorenses".

En otro caso atendido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora en Magdalena de Kino, un juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra de un individuo identificado como Jesús Armando 'N.', tras analizar las pruebas presentadas que sugieren su presunta participación en delitos contra la salud. El presunto narcomenudista fue detenido en la colonia Centro, con envoltorios de presuntos narcóticos.

Fuente: Tribuna del Yaqui