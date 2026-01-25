Voraz INCENDIO nocturno en vivienda de Sonora desata pánico y moviliza a los Bomberos

Hermosillo, Sonora.- La noche de este sábado 24 de enero de 2026, se activó el Código Rojo en la ciudad de Hermosillo debido a un voraz incendio que se desató al interior de una vivienda. Este siniestro movilizó a elementos de diferentes órdenes del Gobierno y personal de Servicio de Emergencia. Por fortuna, no se reportaron heridos ni víctimas mortales; solo se confirmaron daños materiales.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron ayer, sábado 24 de enero de 2025, alrededor de las 20:45 horas, tiempo local, sobre la avenida Granados, entre las vialidades Simón Bley y Olivares. Vecinos de esa zona reportaron, mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, un incendio al interior de una vivienda; apuntaron la posible presencia de personas al interior, por lo que pidieron de forma urgente la intervención de los Bomberos.

Al arribar al sitio, elementos del heroico Cuerpo de Bomberos iniciaron de inmediato las labores para controlar el fuego y evitar que las llamas se propagaran a viviendas contiguas. Durante la atención del siniestro, los rescatistas brindaron primeros auxilios a una persona que presentó síntomas de intoxicación por inhalación de humo; no obstante, señalaron que no era necesario su traslado a un hospital.

Minutos después, al lugar también acudieron dos ambulancias de la Cruz Roja Mexicana, así como una unidad de rescate urbano, cuyos paramédicos realizaron la valoración médica de una mujer, un hombre y una joven que se encontraban en el sitio al momento del incendio. Tras la revisión correspondiente, se determinó que ninguno de los habitantes presentaba lesiones de gravedad ni requería atención hospitalaria.

Las autoridades informaron que el incendio fue controlado sin mayores complicaciones y que, aunque el fuego provocó daños al interior de la vivienda, no se registraron pérdidas humanas. El saldo final fue de daños materiales. Personal de seguridad y cuerpos de emergencia realizaron una inspección en el inmueble para descartar riesgos adicionales y recordaron a la población la importancia de extremar precauciones con el uso de veladoras y otros objetos que puedan provocar incendios, especialmente durante la noche.

Fuente: Tribuna del Yaqui