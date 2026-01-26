Alejandro 'Charly' Moreno, integrante de Reencuentro Norteño, uno de los fallecidos en la masacre de Salamanca

Salamanca, Guanajuato.- El gremio musical de Guanajuato se encuentra profundamente conmovido tras confirmarse que Alejandro 'Charly' Moreno, joven integrante de la agrupación Reencuentro Norteño, fue una de las víctimas mortales del ataque ocurrido en un campo de fútbol en la comunidad de Loma de Flores. El incidente, registrado el pasado domingo en el municipio de Salamanca, ha dejado una huella de dolor entre familiares y colegas.

La noticia ha provocado una ola de mensajes de solidaridad por parte de diversas agrupaciones como Ley Kondor, Grupo Norteño Hermanos Ornelas y Conjunto X Panson. Amigos y allegados recordaron al músico con palabras llenas de afecto, describiéndolo como una persona alegre y con un futuro brillante. Entre las despedidas más emotivas, destacó su impacto personal al decir: "Era un niño que apenas empezaba a desplegar sus alas, con el carisma más grande del mundo, nuestro niñote".

uD83DuDEA8?uD83DuDD2B Tras la masacre en Loma de Flores, Salamanca, autoridades de salud informaron que cuatro personas permanecen hospitalizadas con pronóstico reservado.



uD83CuDFE5 La Secretaría de Salud de Guanajuato confirmó que continúan bajo atención médica especializada.



El ataque dejó 11… pic.twitter.com/Ip7kbsM13A — Milenio León (@milenio_leon) January 26, 2026

El ataque armado, ocurrido en el campo deportivo 'Las Cabañas', tuvo un saldo devastador de 11 personas fallecidas y 12 heridos. Debido a la ubicación de la comunidad, los lesionados fueron trasladados de urgencia a hospitales de la ciudad de Irapuato para recibir atención médica. Mientras tanto, las muestras de cariño hacia la familia Moreno no han cesado, subrayando que la partida de 'Charly' representa no solo la pérdida de un gran talento, sino también la de un amigo entrañable para el gremio.

Además del homenaje a Moreno, la comunidad se ha unido en oraciones por el eterno descanso de Alejandro Prieto y de todas las víctimas que perdieron la vida en este lamentable suceso. La tragedia ha generado una fuerte exigencia de justicia y paz en la región, mientras los compañeros de Alejandro en Reencuentro Norteño enfrentan la difícil realidad de continuar su camino sin su carismático compañero.

Actualmente, las autoridades de Guanajuato mantienen las investigaciones abiertas para esclarecer los hechos y dar con los responsables de este atentado que enlutó a varias familias. Por ahora, el sector artístico se mantiene unido en el luto, recordando a Alejandro Moreno como un joven que, a pesar de su corta edad, logró ganarse el respeto y el corazón de quienes compartieron con él la pasión por la música norteña en los escenarios del estado.

#Seguridad | Sheinbaum reacciona a MASACRE en Salamanca que dejó 11 MUERTOS: ¿Qué dijo? uD83DuDEA8uD83DuDDE3?https://t.co/YzyEbagLiI — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 26, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui