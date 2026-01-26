Asesinan a peleador de MMA en tianguis de CDMX; se habría negado a pagar 'derecho de piso'

Ciudad de México.- El domingo 25 de enero de 2026, Christian David López, un peleador de artes marciales mixtas (MMA), fue ejecutado a balazos en calles de la alcaldía Azcapotzalco, perteneciente a la Ciudad de México. Versiones extraoficiales apuntan a que el luchador de 34 años de edad, a quien apodaban como 'El Mutante', fue asesinado por un gatillero desconocido, quien junto a su cómplice, se hizo pasar por repartidor de comida.

De acuerdo con información proporcionada por Fuerza Informativa Azteca, los hechos se registraron cuando el hoy occiso se encontraba en su puesto de venta dentro de un tianguis que se instala en la mencionada alcaldía, más específicamente en el cruce de las calles Ferrocarriles Nacionales y 5 de Febrero, en la colonia Nextengo. Testigos señalaron que dos sujetos, quienes se desplazaban a bordo de una motocicleta, irrumpieron en el sitio.

Ambos agresores portaban vestimenta de repartidores de comida y uno de ellos, según los reportes preliminares, portaba una mochila como la que utilizan los distribuidores por aplicación para pasar desapercibido entre la multitud. Trascendió también de manera extraoficial que el fallecido ya había recibido amenazas previas por negarse a pagar 'derecho de piso' a un grupo criminal que opera en la zona, ya que se dedicaba a la venta de suplementos deportivos.

Por el modus operandi, los señalamientos se dirigen a Los Malportados, una célula delictiva asociada al cobro forzado a comerciantes y tianguistas en varias alcaldías del norte de la capital del país, aunque estas versiones aún no han sido confirmadas por las autoridades correspondientes. Una vez consumado el crimen, los responsables se dieron a la fuga por calles de la alcaldía Azcapotzalco, sin que hasta el momento se tenga rastro de su posible paradero.

Locatarios y vecinos del sector reportaron lo sucedido a través de las líneas de emergencias, por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina acudieron al lugar de los hechos, confirmando que Christian David ya no contaba con signos vitales. El perímetro quedó acordonado para que personal de Servicios Periciales pudieran recolectar las evidencias necesarias e iniciar la carpeta de investigación por homicidio doloso.

Fuente: Tribuna del Yaqui