Autoridades aseguran armas de fuego, vehículos robados y droga en tres municipios de Sonora

Hermosillo, Sonora.- Fuerzas de seguridad de los tres niveles de Gobierno efectuaron diversos operativos en los municipios de Nogales, Hermosillo y Navojoa. Estas labores, ejecutadas por la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), permitieron retirar de las calles automóviles con reporte de robo, armamento de alto calibre y diversas sustancias prohibidas.

Las diligencias en la zona fronteriza de Nogales arrojaron resultados en dos puntos distintos. En la colonia Los Tapiros, personal de Defensa localizó un Toyota Camry, modelo 2016, el cual había sido sustraído en Arizona desde noviembre de 2019. Durante la revisión de esta unidad, se hallaron dos armas largas calibre 7.62x39, un arma corta calibre .40 y diversos cargadores. Por otro lado, en la colonia Del Rosario, agentes ministeriales y de seguridad inspeccionaron un automóvil Pontiac G6.

En su interior encontraron un cargamento compuesto por 219 envoltorios de sustancia granulada similar al crystal y 94 más con características de la cocaína. En el sur de la entidad, en la ciudad de Navojoa, los recorridos de vigilancia permitieron la recuperación de dos unidades de alta gama. Se trata de un Jeep Rubicon, modelo 2022, que circulaba con una serie alterada y que había sido robado en Estados Unidos en junio de 2023.

De igual manera, se ubicó una camioneta Toyota Tacoma, modelo 2020, sustraída en Los Ángeles en febrero de 2022. Ambos automotores quedaron a disposición de la autoridad competente. Finalmente, en la capital del estado se registraron dos intervenciones. En la colonia Bicentenario, las fuerzas del orden incautaron 50 dosis de marihuana y dos de crystal. Sin embargo, el hallazgo más cuantioso ocurrió en la colonia Solidaridad V.

Operativos en Nogales, Navojoa y Hermosillo permitieron a la Policía Estatal y autoridades federales asegurar armas, más de 500 envoltorios de droga, vehículos robados, equipo de comunicación, un dron y efectivo. #SSPCSonora ¡Trabajamos por tu seguridad! pic.twitter.com/ozNwdNqTFr — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SonoraSeguridad) January 26, 2026

En dicho sitio, dentro de un vehículo Chrysler 300, se detectaron 203 envoltorios de crystal y 29 de marihuana. Además de los narcóticos, se confiscaron herramientas tecnológicas y recursos financieros que incluyen equipos de radiocomunicación, un dron, equipo de cómputo y una suma superior a los 62 mil pesos en efectivo, desarticulando así recursos logísticos de grupos delictivos en la región.

Fuente: Tribuna del Yaqui