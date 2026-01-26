Autoridades CONFIRMAN la DESAPARICIÓN del expolicía de Cajeme, Ricardo Durán Lauterio; esto se sabe

Ciudad Obregón, Sonora.- Ayer domingo 25 de enero de 2026, TRIBUNA te informó de la desaparición de José Ricardo Durán Lauterio; hasta ese momento se hablaba de que el hombre sería expolicía, pero fue hasta hoy, lunes 26 de enero, que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Cajeme, Claudio Cruz Hernández, lo confirmó.

De acuerdo con una publicación realizada por el colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme A. C., la última ubicación conocida de José Ricardo Durán Lauterio fue en el fraccionamiento Torres de París, sin que hasta el momento se tengan mayores detalles sobre las circunstancias de su desaparición.

Las autoridades confirmaron la desaparición del expolicía de Cajeme, Ricardo Durán Lauterio

Las autoridades municipales confirmaron la desaparición de Durán Lauterio, exelemento de la Policía Municipal de Cajeme, quien fue reportado como no localizado desde el pasado 24 de enero, luego de que sus familiares interpusieran la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Cruz Hernández informó que la corporación tuvo conocimiento del caso una vez que los familiares del exagente solicitaron el apoyo de elementos municipales para tomar nota de los hechos, previo a la presentación de la denuncia formal ante la autoridad ministerial. "Se tiene el registro de la desaparición de un expolicía; fue separado de sus funciones en junio de 2025 y, a partir de esa fecha, no se tiene contacto directo con él por parte de la corporación", mencionó.

El funcionario precisó que José Ricardo Durán Lauterio perteneció a la Policía Municipal hasta junio de 2025, fecha en la que fue separado de sus funciones, y que desde entonces no existía contacto directo con él por parte de la corporación, por lo que la desaparición no está relacionada con alguna actividad reciente dentro de la institución.

Claudio Cruz Hernández indicó que, tras el reporte inicial, corresponde a la FGJES realizar las investigaciones para esclarecer qué fue lo que ocurrió, subrayando que hasta el momento no se cuenta con indicios que apunten a un hecho violento o a la comisión de algún delito.

Las autoridades municipales reiteraron que cualquier información que pueda contribuir a la localización de la persona desaparecida puede ser proporcionada a través del número de emergencias 911 o de forma anónima al 089, y destacaron la importancia de la colaboración ciudadana mientras avanzan las investigaciones ministeriales.

Fuente: Tribuna del Yaqui