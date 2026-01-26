Balacera sobre la Carretera Nacional en Montemorelos termina con dos presuntos delincuentes muertos

Montemorelos, Nuevo León.- La madrugada de este lunes 26 de enero de 2026 se reportó un impactante enfrentamiento armado entre hombres armados y elementos de la policía, el cual dejó como saldo dos presuntos delincuentes muertos. Además, se logró el aseguramiento de dos armas, un vehículo, cartuchos y equipo táctico en el municipio de Montemorelos, Nuevo León.

De acuerdo con información extraoficial, los hechos forman parte de la implementación del Operativo Muralla, estrategia que tiene como objetivo combatir las actividades delictivas y reforzar la seguridad en la región. Es importante especificar que el área fue acordonada para permitir las diligencias correspondientes, entre ellas el levantamiento de indicios y el inicio de las investigaciones ministeriales.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, las investigaciones apenas comenzaron, por lo que en nuestro medio de comunicación estaremos al pendiente de cualquier actualización. De igual manera, las fuerzas de seguridad mantienen una vigilancia especial en la zona ante la posibilidad de que se registre un nuevo hecho similar, con el objetivo de evitar que los habitantes sean víctimas de algún atentado.

Los hechos sucedieron en Montemorelos

Según información de Milenio, las autoridades se toparon con los sujetos sobre la Carretera Nacional, a la altura del kilómetro 178, lo que derivó en el enfrentamiento que, afortunadamente, no dejó bajas entre los elementos policiacos. Este tipo de hechos se han incrementado en los últimos meses, pues el pasado 22 de agosto de 2025 elementos de la Fuerza Civil de Nuevo León repelieron una agresión armada y abatieron a 12 hombres tras un intenso enfrentamiento en este municipio.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron en el municipio de Doctor Coss, mientras los uniformados realizaban labores rutinarias de patrullaje y vigilancia como parte del Operativo Muralla, cuando fueron atacados por un convoy de civiles armados: "En el municipio de Dr. Coss, N.L., se registra una agresión a personal de Fuerza Civil, durante labores de patrullaje y vigilancia del Operativo Muralla (…) el personal se encuentra sin novedad y con el control del lugar", informó en su momento la institución de seguridad estatal.

