A BALAZOS: Asesinan a Daniel Hernández Arena, comandante regional de la Costa Chica de Guerrero

Chilpancingo, Guerrero.- La tarde de este domingo, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Guerrero respondieron a un Código Rojo región de la Costa Chica, luego de que se reportara un ataque armado contra un mando de seguridad estatal, quien desgraciadamente perdió la vida. La movilización se concentró en la zona rural del municipio de Ometepec, donde corporaciones de seguridad iniciaron acciones de resguardo y búsqueda de los presuntos responsables.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron este domingo 25 de enero de 2026, alrededor de las 18:00 horas, tiempo local, sobre la vía Ometepec–Cruz de Corazón, a la altura de la localidad de Cruz de Corazón. En ese punto, Daniel Hernández Arena, comandante regional de la Costa Chica de Guerrero, fue interceptado por sujetos armados que abrieron fuego en su contra en repetidas ocasiones.

C O M U N I C A D O



La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero lamenta profundamente la irreparable pérdida del Policía Estatal Daniel Hernández Arena, quien se desempeñaba como Comandante Regional en la Costa Chica y perdió la vida en cumplimiento de su deber… pic.twitter.com/ZpsBioyF0I — SSPGRO (@SSPGro) January 26, 2026

Tras perpetrar la agresión, los presuntos criminales huyeron hacia una dirección desconocida. Vecinos que la zona que escucharon las detonaciones dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo y se movilizaron oficiales de la Policía Estatal; de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional. También se hicieron presentes paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes confirmaron el deceso de la víctima.

Luego de la agresión, fuerzas estatales implementaron un operativo de seguridad y rastreo en la región, con la participación de elementos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE), el Ejército mexicano y la Guardia Nacional. Las acciones incluyeron patrullajes en caminos rurales y puntos estratégicos para intentar ubicar a los responsables del crimen.

Autoridades inician investigación por homicidio

La Fiscalía estatal tomó conocimiento de los hechos y abrió una carpeta de investigación para esclarecer el asesinato del mando policiaco. En tanto, peritos realizaron el procesamiento de la escena, así como el levantamiento de indicios balísticos que serán integrados a las diligencias ministeriales.

El comandante regional Daniel Hernández Arena fue asesinado en la Costa Chica, Guerrero. Autoridades informaron que perdió la vida en cumplimiento de su deber y se desplegó un operativo para capturar a los responsables. #Paralelo23 con @AnaOrdonana | #nmásforo | #SiempreEnVivo |… pic.twitter.com/aJXs917nLV — N+ FORO (@nmasforo) January 26, 2026

A la fecha de publicación de esta nota, las autoridades no han proporcionado detalles adicionales sobre la línea de investigación o posibles móviles del ataque, aunque se informó que las indagatorias continúan de manera prioritaria debido al cargo que ocupaba la víctima. A través de un pronunciamiento oficial, la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero lamentó el homicidio de Daniel Hernández Arena y destacó que murió en cumplimiento de su deber.

Fuente: Tribuna del Yaqui